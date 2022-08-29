小威廉絲手握23大滿貫、賽事收入9400萬 重新定義女網

擁有23次大滿貫冠軍紀錄的女網名將小威廉絲重新定義女網選手能做出多少貢獻。圖為小威廉絲2014年美網奪冠之後留下紀念照。(美聯社)

擁有23次大滿貫(Grand Slam)冠軍紀錄的美國女網名將小威廉 絲(Serena Williams)，重新定義了一名女網選手能做出多少貢獻。

今年9月底將屆滿41歲的小威廉絲，美國公開賽(U.S. Open)結束後便將退休 。這不只是體壇現代史上榮獲大滿貫單打最高紀錄的選手宣告退休，也是憑著一己之力以各種方式改變女子網友的傳奇選手終於退出江湖。

小威廉絲為女網帶來的革新，可以從她無人能及的強大力量說起，還有她不屈不撓的好勝心，讓其他女網選手如果要與小威廉絲一較高下，被迫跟進必須找到自己的競爭戰鬥力。

對於女性運動員來說，小威廉絲重新界定了薪酬價碼的期望值。她身為職業選手的生涯中，在球場上累計收入約有9400萬元，在女網選手當中寫下紀錄。

長達25年的歲月裡，小威廉絲面對批評，走過傷痛，也經歷懷孕、生產的升格人母經歷，但她不管是排名世界第1或跌落全球100大的名單之外，球場上熱力十足依然不變。

身為一名網球冠軍應該如何穿著打扮、如何應對，小威廉絲同樣突破長久以來的刻板印象。她讓下一代女孩與男孩受到啟發，相信只要喜歡網球，網友就是屬於自己的運動。

曾獲選進入名人堂(Hall of Fame)的退役網壇名將麥恩諾(John McEnroe)比喻，小威廉絲在女網球壇帶來的影響，好比柯瑞 (Steph Curry)在美國職籃NBA引發的旋風。

麥恩諾表示，柯瑞改變了籃球，每個人都在投三分球，卻沒人像他投得一樣好，「大家都想跟小威廉絲的威力並駕齊驅，可是都差了一截」。

談到自己的球場上的威猛實力，小威廉絲曾形容自己是「野人戰士」(savage fighter)與運動員的綜合體，能夠透過網球把負面扭轉為正面。