威廉波特世界少棒賽／中華小將奪季軍 睽違12年再登前3

中華少棒隊以2：0擊敗田納西隊，拿下季軍。（美聯社）

在賓州威廉波特 舉行的第75屆少棒聯盟世界大賽(Little League World Series，LLWS)28日冠軍賽，來自夏威夷 隊以13：3的懸殊比數大勝來自加勒比海的庫拉索隊，贏得冠軍。來自台灣的中華少棒隊獲得季軍，庫拉索隊獲得亞軍。

福林國小少棒隊向觀眾鞠躬。（特約記者廖華傑／攝影）

中華少棒隊28日在威廉波特少棒聯盟的季軍戰對上美國田納西隊，中華少棒隊王牌投手廖芫豎燃燒小宇宙，完投六局，送出13次三振，以2：0的成績完封美國田納西代表隊，拿下本次比賽的季軍，這也是繼2010年高雄復興國小之後的最佳成績。28日季軍戰湧進數百名台灣僑胞到場應援，中華少棒代表隊章子健總教練在最終戰派出隊上最穩定的投手廖芫豎。

來源：世界日報記者

熱情的台灣僑胞及親友團為小將們加油。（特約記者廖華傑／攝影）

廖芫豎一開場就展現極優的控球能力，連續投出五次三振，讓田納西隊無法踏上壘包，二局下田納西Logue突襲短打成功站上一壘壘包，但下一棒Denver再遭廖芫豎三振出局，兩局6次三振，完全展現了中華隊王牌投手架勢。

中華隊的攻勢在二局上就展開，李芳模安打上壘，蕭兆勛獲保送，麥羿晨擊出投手前滾地球，投手先傳三壘抓到二壘往三壘跑的李芳模，形成一出局蕭兆勛在二壘，麥羿晨在一壘，此時教練團下達雙盜壘戰術成功，再利用投手暴投，蕭兆勛奔回本壘得分，中華隊以1：0領先。

四局上半，中華隊攻勢再起，王元甫中外野方向安打，二出局後，吳軒閎上場代打，擊出中間方向安打，打回中華隊的第二分，中華隊也以2：0領先到終場，拿下本場季軍戰的勝利。

先發投手廖芫豎完投六局，繳出82球13K的好成績。（特約記者廖華傑／攝影）

綜觀本場比賽焦點幾乎都在廖芫豎身上，開賽的前七個出局數都以三振拿下，完投六局當中，局局都有三振演出，即便被擊出三支安打也沒有影響廖芫豎的心情，依照自己的節奏一個一個地投進好球帶，再度以完投六局，沒有四壞保送，在82球中投出59個好球，13次三振的優異表現，帶領中華隊拿下季軍榮耀，這也是近12年來的最佳成績。

冠軍賽中的夏威夷隊威力驚人。在為期一周半的比賽中，夏威夷隊六場比賽全勝，與田納西隊爭奪代表美國本土的冠軍賽資格，是夏威夷隊比數最接近對手的一次，以5：1「只」贏對手4分；而六場比賽中，夏威夷隊總共拿到60分，對手全部加起來也只有5分。

這是夏威夷隊第四次在少棒世界大賽奪得冠軍，也是2018年以來再次奪冠；2019年時，夏威夷隊在季軍賽上輸給日本隊，2020年比賽因新冠疫情取消，2021年時則在只有美國本土球員參賽的情況下奪下季軍。