美2軍艦穿越台海 解放軍全程戒備未干擾

美國海軍發布照片，稱美軍飛彈巡洋艦「昌塞勒斯維號」28日在台灣海峽航行。（法新社）

美軍兩艘提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」(USS Antietam)和「昌塞勒斯維號」(USS Chancellorsville)28日穿越台灣海峽，是美國眾院議長裴洛西 本月初訪台導致美中關係急劇升高以來，美艦首次通過台海。

軍艦通行 美稱符合一中政策

白宮 國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)28日表示，兩艘美國軍艦28日通過台灣海峽，「非常符合」美國的「一個中國」政策，以及追求自由開放印度太平洋地區的願望。 柯比告訴美國有線電視新聞網(CNN)：「這是很久以前便計劃好的。」 他說，這兩艘軍艦通過台海，「非常符合我們的一個中國政策，也非常符合我們確保能夠繼續努力實現自由和開放印度太平洋地區的願望」。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，駐紮日本的第七艦隊發出聲明說，「安提坦號」和「昌塞勒斯維號」28日在「符合國際法公海航行與飛越自由適用範圍的水域」航行。美國海軍也證實兩艘美艦通過台海，並表示兩艘美艦航經台海的通道「在任何沿岸國家領海以外」。

美艦「安提坦號」先前在日本海域照。(美聯社) 美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」稍早前行經菲律賓海。(美聯社)

台方掌握 2艦由北向南行駛

台灣的國防部證實，兩艘美軍巡洋艦航經台灣海峽由北向南行駛；通過台灣海峽南駛期間，軍方全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

路透報導，美艦通過台海通常需要8至12小時。CNN說，美軍聲明發出時，上述兩艘美艦仍在台海航行，聲明中並指穿越台海行動「迄今未受到外國軍隊干擾」。

中圍台後 美艦首次通過台海

美軍第七艦隊表示，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾，並強調美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

美軍聲明中，沒有提到兩艘美艦航向是往南或往北、兩艦距離等細節，但發布了多張從艦上拍攝台海及艦上官兵作業照片。

裴洛西本月2日抵台，她3日離台後，中國解放軍 隨即展開多天圍台軍演。白宮印太事務協調總監坎伯12日曾說，美艦將於「未來數周」通過台海。坎伯當時表示：「我們將繼續在國際法允許範圍內飛行、航行與行動，以符合對航行自由的長期承諾，其中包括在未來數周內，通過台灣海峽進行標準的空中與海上通行。」

中國回應 隨時準備挫敗挑釁

中國駐美大使秦剛上周強硬表示，美艦穿越台海只會加劇緊張局勢，「我呼籲美方保持克制，不要做任何加劇緊張局勢的事情。如果有任何損害中國領土完整和主權的舉動，中方將予以回應」。

針對美國海軍兩艘巡洋艦通過台灣海峽，解放軍東部戰區發言人施毅28日回應稱，解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。