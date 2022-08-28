房市冷、建材貴 屋主更不想花大錢修繕

通膨已取代疫情成為小企業的最大擔憂，原物料、勞工、能源、運輸及租金等各項成本飆升，導致企業利潤減少，銷售下跌。圖為北卡州夏洛特一家木地板公司。(美聯社)

房市冷卻，木匠、庭園景觀規畫商等小企業的生意大受影響，目前願意花錢修繕居家環境的屋主人數逐漸減少。

美聯社報導，通膨已讓許多屋主延後修繕計畫，因為建材與家具價格齊漲，近期房貸利率 增加，讓房屋銷售雪上加霜。

今年初，木工阿爾布里頓(Bill Albritton)2004年來在北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)經營「阿爾布里頓客製木工」公司，往年工期通常會預排數月，但過去兩個月出現緩和跡象。

阿爾布里頓以往的工期會滿到90天到160天左右，如今只排到之後30天，但收費價格比過去調漲逾30%。

Re/Max每月全國房市報告(National Housing Report)顯示，夏洛特都會區6月到7月房屋銷售下跌19%，同比去年7月減價21%。

阿爾布里頓表示，膠合板材往年會因為聖誕節的緣故而從每片72元漲到140元，目前回落每片85元，但仍比以前貴。

阿爾布里頓試著接一些小型木工，他說：「與其做整個新廚房，我們可以幫廚房改頭換面，如更換碗櫥、抽屜，並與油漆工合作重新粉刷，讓消費者用便宜的價格獲得一個看似全新的廚房。」

聯準會 為抑制通膨提高基準利率，影響經銷層面近10%，但聯準會也擔心出手太重會傷害經濟。

阿爾布里頓表示，「擔心材料價格可能受到潛在的衰退前景影響」，已與其他木工商討對策。

建築融資公司Billd執行長與共同創辦人道爾(Chris Doyle)表示，小企業應當留意所屬市場並以不同計畫應對。

道爾坦言：「每個人都需要適應，小企業有更大的機會更快適應，因為小企業比大公司有更多契機與彈性空間。」

在芝加哥及南佛州擁有52間分店的新創公司Curbio提供預售屋翻修服務，並在物件售出後才收取費用，Curbio在房市放緩之際改做小專案。

Curbio副總裁奧莉維亞‧馬利安尼(Olivia Mariani)說：「部分地區房市開始冷卻，工期更關鍵，以往屋主願意等待八周到12周徹底翻修廚房，現在只想盡快完工。」