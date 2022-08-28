房市混沌 房主惜售 買家空間變多但卻步

洛杉磯市公寓貼出的公寓出租廣告。(歐新社)

不論是賣家還是買家眼裡，當前房市恐怕都處於混沌不明的狀態，主因是當前營建及地產行業處於錯位狀態，屋主可能處於「舒適地位」，但是要售屋恐怕又裹足難前；至於買家雖然選擇變多，但是望洋興嘆的高房價 依然讓不少人卻步。

房市處於奇特狀態：全國房地產 經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)的數據顯示，7月的房屋交易件數較去年同期崩跌20.2%至480萬，但同時成交額中位數卻較去年同期上升近10.8%至40萬3800元。

NAR首席經濟學者勞倫斯·尹(Lawrence Yun，音譯)就說，幾乎全國各地的房價都在上揚，供給依然緊張，故屋主「完全沒有」面臨衰退的問題，從坐擁的財富來看，他們依然處於「非常舒適的地位」。

維吉尼亞州阿靈頓市的出租公寓。(路透)

但地產經紀商Redfin的數據顯示，截至本月21日的前四周，新屋上架待售的數字較去年同期下降15%；Redfin表示，造成此狀況的原因眾多，涵蓋需求下降、房價開始下滑，利率 上揚導致買家退場，以及經濟前景的不確定性等。

雖然房價依然比去年高，但是賣家的喊價在最近幾個月下滑，6月新上架待售的要約價中位數較5月下降5%，而7月的成交額中位數則較6月下降6%。

高房價及上揚的利率讓買家開始討價還價，房貸商Momentum Loans專員賓漢(Al Bingham)表示，愈來愈多買家會因為價格比他們期待的高了些而取消合約，哪怕只是高個100元。

勞倫斯·尹也說，由於需求下降，與去年得受賣家頤指氣使不同，現在買家有愈來愈多談判空間；而賣家恐怕也得認清這個現實，供不應求，或是隨意喊個價就有買家上門的時期已經結束了。

但是市場也可能未必全然朝買家傾斜：Redfin經濟研究主管陳肇(Chen Zhao)表示，房價下降讓部分房主感到不安，導致出售意願下降；而全國人口遷移等初步數據又顯示，近期需求依然得到相當的支撐，有可能繼續推動銷售。

Redfin聯合創辦人黎諾迪(Stephen Rinaldi)就表示，房市的前景展望，可能是一個更加平衡的市場。