我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／只要4步驟 訂制你的郊區預鑄屋

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

通膨害的 付不出租金的中小企業大增

編譯孫梁／綜合27日電

為中小企業提供諮詢服務的Alignable公司對全國的調查顯示，8月付不起租金的小企業大增，40%的小企業付不起全月租金，比上月增多6%，而去年12月還是18%，2022年勢將創下付不起租金的紀錄，中小企業面臨前所未有的租金危機。

Alignable公司研究主任卡斯托(Chuck Casto)說，去年3月以來，付不出租金的小企業之多前所未有，當時為疫情高峰期，三分之一的店鋪關閉，人們不去餐館吃飯。如今小企業的租金危機是通貨膨脹造成的。

調查是Alignable公司8月13日至22日採訪全國7331家小企業的結果，卡斯托說，通膨現已取代疫情成為小企業的最大擔憂，原物料、勞工、能源、運輸以及租金等各項成本飆升，導致企業利潤減少，儘管有跡象顯示通膨有所緩解，但中小企業的銷售下跌。

45%的小企業表示，現在的租金比疫情前至少上漲50%，24%的企業是漲了一倍，12%的企業是上漲三倍。

疫情爆發後，許多小企業一直仍沒有恢復到疫情前水平，面臨通膨後，部分恢復到疫情前水平的企業則倒退。調查顯示，去年12月表示完全復甦的小企業占到43%，如今卻只有23%，為一年來最低。卡斯托說：「小企業在下滑，12月和1月認為已經脫困的人，現在又重新受困。」

通膨增加了小企業對未來的擔憂，47%至48%的企業表示通膨會影響未來六個月的經營，20%的企業是特別擔憂，而今年春天擔憂未來六個月經營的小企業還只有28%。

卡斯托說：「許多小企業尚未從疫情中復甦，如今又面臨通膨壓力，無論現在是不是衰退，我們都處於經濟放緩和消費支出減少的時期，許多店面關閉，包括在奢華城鎮。雖然現在還沒到鬼城的地步，但趨勢令人擔憂。」

小企業面對租金危機，房東也同樣經濟壓力大，他們在疫情期間收入下跌，如今希望彌補損失，如不支付房貸會失去樓房。卡斯托說，許多房東樂見租戶繼續承租，以盡可能地得到租金收入，甚至是補足欠租，而不是在經濟放緩時期失去租戶後的店鋪空空。

租金 疫情 房東

上一則

搜索川普海湖莊園聲請書 「塗黑」了什麼內容？

下一則

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

延伸閱讀

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了
鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚

鮑爾展鷹姿 終於贏得桑默斯化批評為讚揚
道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影
物價降、工資漲 通膨回落 分析師：Fed升息或會放緩

物價降、工資漲 通膨回落 分析師：Fed升息或會放緩

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34
中共解放軍為展示全面封鎖台灣的能力，由東部戰區部隊8月4日在台灣海峽進行遠程實彈演習，曾有四枚飛彈飛越台灣上空。(路透)

紐時：中國恐嘗試全面封鎖 逼台灣讓步

2022-08-26 02:27

超人氣

更多 >
舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他
疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡
「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究
全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝
穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕