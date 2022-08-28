通膨害的 付不出租金的中小企業大增

為中小企業提供諮詢服務的Alignable公司對全國的調查顯示，8月付不起租金 的小企業大增，40%的小企業付不起全月租金，比上月增多6%，而去年12月還是18%，2022年勢將創下付不起租金的紀錄，中小企業面臨前所未有的租金危機。

Alignable公司研究主任卡斯托(Chuck Casto)說，去年3月以來，付不出租金的小企業之多前所未有，當時為疫情 高峰期，三分之一的店鋪關閉，人們不去餐館吃飯。如今小企業的租金危機是通貨膨脹造成的。

調查是Alignable公司8月13日至22日採訪全國7331家小企業的結果，卡斯托說，通膨現已取代疫情成為小企業的最大擔憂，原物料、勞工、能源、運輸以及租金等各項成本飆升，導致企業利潤減少，儘管有跡象顯示通膨有所緩解，但中小企業的銷售下跌。

45%的小企業表示，現在的租金比疫情前至少上漲50%，24%的企業是漲了一倍，12%的企業是上漲三倍。

疫情爆發後，許多小企業一直仍沒有恢復到疫情前水平，面臨通膨後，部分恢復到疫情前水平的企業則倒退。調查顯示，去年12月表示完全復甦的小企業占到43%，如今卻只有23%，為一年來最低。卡斯托說：「小企業在下滑，12月和1月認為已經脫困的人，現在又重新受困。」

通膨增加了小企業對未來的擔憂，47%至48%的企業表示通膨會影響未來六個月的經營，20%的企業是特別擔憂，而今年春天擔憂未來六個月經營的小企業還只有28%。

卡斯托說：「許多小企業尚未從疫情中復甦，如今又面臨通膨壓力，無論現在是不是衰退，我們都處於經濟放緩和消費支出減少的時期，許多店面關閉，包括在奢華城鎮。雖然現在還沒到鬼城的地步，但趨勢令人擔憂。」

小企業面對租金危機，房東 也同樣經濟壓力大，他們在疫情期間收入下跌，如今希望彌補損失，如不支付房貸會失去樓房。卡斯托說，許多房東樂見租戶繼續承租，以盡可能地得到租金收入，甚至是補足欠租，而不是在經濟放緩時期失去租戶後的店鋪空空。