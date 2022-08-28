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全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

編譯陳韻涵／綜合27日電
通膨居高不下，導致全美超過2000萬個家庭難以負擔公共事業費用帳單，數量創歷史新高。圖為紐約市民眾經過一家地產管理公司門口。(Getty Images)
通膨居高不下，導致全美超過2000萬個家庭難以負擔公共事業費用帳單，數量創歷史新高。圖為紐約市民眾經過一家地產管理公司門口。(Getty Images)

全國能源協助指導協會(National Energy Assistance Directors Association)數據顯示，能源價格高漲加上大規模缺電的憂慮漸增，全美超過2000萬個家庭難以負擔公共事業費用帳單，數量創歷史新高。

全國能源協助指導協會會長沃爾夫(Mark Wolfe)告訴「福斯財經新聞」(FOX Business)說，除了許多人繳不出水電燃料費外，歷來欠費也創新高；2019年底已積欠約81億元，如今可能增至約160億元，平均欠款金額則從403元增至792元。

勞工部指出，公共事業欠費的主因是能源價格上漲，過去用以調節室內溫度的燃料之一、天然氣價格7月同比去年增加30.5%。

夏季能源需求強勁，專家表示，冬季帳單只會更嚇人。

休士頓能源顧問公司「利波石油協會」(Lipow Oil Associates)總裁利波(Andrew Lipow)寫道，「消費者今年冬季的暖氣電費會更高，無論是使用天然氣或家用燃料油，大多數使用者肯定會嚇到」。

利波說：「天然氣期貨價格同比去年上漲超過一倍。」

最新消費者物價指數(consumer price index)顯示，通膨漲上40年來新高，薪資雖然隨之調升，但仍比不上物價上漲的速度，迫使更多消費者衡量真正必要的日常用品。

如今，因為遲繳帳單而遭斷水、斷電與斷氣的家庭數量，可能出現前所未見的新高情況。

政府因應新冠肺炎疫情頒布的延繳政策即將到期，天然氣價格則會持續上漲。

沃爾夫不諱言表示，「觀察所有數據，所有跡象都顯示，欠費數額也會隨之增加」。

天然氣 勞工部 石油

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