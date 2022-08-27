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搜海湖莊園聲請書刪節版5重點一次看 川普陣營疑有內鬼

記者顏伶如／綜合報導
司法部26日公布共38頁的川普寓所搜索令聲請書，其中24頁涉及機密部分塗黑處理，以保護證人及防止機密內容外漏。（路透）
司法部26日公布共38頁的川普寓所搜索令聲請書，其中24頁涉及機密部分塗黑處理，以保護證人及防止機密內容外漏。（路透）

司法部26日公布聯邦調查局(FBI)向法院申請前總統川普佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)住處搜索令時的聲請書塗黑刪節版(redacted version)，其中五項重點包括：

25份文件註記「極機密」

聲請書指出，國家檔案館(National Archives)今年1月從海湖莊園取回15箱文件之後，發現其中許多檔案都有機密資料的註記，引起聯邦調查局懷疑。後來根據聯邦調查局統計，國家檔案館取回檔案共有184份，其中67份文件註記「密級」(CONFIDENTIAL)，92份文件加註「機密」(SECRET)，25份文件則有「極機密」(TOP SECRET)註記。

聯邦調查局推測文件裡可能包括國防資訊。先前華盛頓郵報報導則指出，政府部門擔心川普將美國核武機密也帶到海湖山莊。聯邦調查局對於機密檔案在海湖莊園可能任意擺放產生疑慮，與其他資料混在一起，沒有妥善保存。

前任聯邦檢察官芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)分析，聲請書證實了檔案資料在海湖莊園裡被放在多處地點，而且沒有一處地點是經審核通過的機密文件儲藏設施。

司法部疑川普妨礙司法

聲請書中寫道：「我們有相當理由(probable cause)足以相信，可以在搜索地點找到妨礙司法的證據。」

料是內部人士提供消息

司法部聲請書中指出，為了保護「範圍廣泛的平民證人」，文件內容有必要做出刪節。麥奎德分析，這段文字可以看出，川普政府內部人士或海湖莊園內部人士，提供了消息給聯邦調查局。

被刪內容外界無法得知

對於聲請書原文許多調查細節都被塗黑(ink-out)，企業訴訟律師夏爾曼(Jack Sharman)分析，對社會大眾公布刪節版的用意除了在於保護機密資訊之外，也為了保護線民、執法探員的個人資料，因為川普支持者曾對執法單位做出威脅。

完整聲請書是起訴依據

向法院申請搜索令的聲請書通常封存不公開，因為內容可能是檢方在搜索行動結束後，對調查對象起訴的依據。

法院公布聯調局的搜索令聲請書，川普大批這是獵巫行動。(Getty Images)
法院公布聯調局的搜索令聲請書，川普大批這是獵巫行動。(Getty Images)

川普 司法部 佛州

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