司法部聲請書若沒塗黑 平民證人恐曝光

在司法部公布搜索令聲請書之前，一名川普支持者在佛州法院外戴著川普面具前來抗議。（Getty Images)

司法部 公布經塗黑的聲請書顯示，由國家檔案局收到照會，指川普 今年初繳出的檔案中發現涉及國家安全的極機密文件，故向法院聲請搜查海湖莊園，以防止用於情報收集的「祕密人員來源」遭洩露，否則後果會很嚴重，危及這些「祕密人員」。

川普1月繳給國家檔案局15箱材料，FBI 廣泛審核後，發現了184份機密文件，其中有25份為極機密，包括從「祕密人員來源」獲得的資訊、禁止與外國政府共享的信息，以及通過監控「外國通信信號」獲得的資訊。

另外，聲請書更首次揭示，政府取得訊息、了解有關文件如何移入海湖莊園內部、藏在莊園哪裡，是來自「大量的平民證人」，這些人很了解川普卸任總統後的一舉一動。

雖然司法部在聲請書中刪節與證人有關的細節，但生動描述若是他們的身分、甚至行動被公開後所帶來的危險。

司法部兩名律師解釋為何聲請書有些節段要塗黑時表示，政府必須在調查的本階段，保護證人的身分，確保他們的安全，這是政府首要之務；因為證人可能會遭到報復、恐嚇或騷擾，甚至危及人身安全。

聲請書表示，經政府施壓數個月，川普今年1月交了15箱材料給檔案館，結果發現了184份帶有機密標記的文件，其中25份被標記「極機密」。但最令FBI探員震驚的是，許多材料都納入最高國家安全限制，必須保存在受嚴密監控的政府儲存設施內，並禁止與外國政府共享，以保護美國的「祕密消息人士」；文件曝光會危及這些祕密情報人員在世界各地收集情報。

聲請書沒有透露這些材料的本質，也沒說明川普選擇保留它的原因，但司法部官員擔心，川普繼續不交還這些敏感文件造成嚴重後果，促使他們決定迅速採取行動，才有8日搜索事件。

這類聲請書在提出任何刑事訴訟之前，向來完全密封，只有在案件出現重大法律問題、遭到控告，才能解封出現。儘管目前沒有跡象顯示司法部會很快提控川普，但任何聲請書被公開，都堪稱重大的轉捩點。