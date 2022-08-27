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川普：我給很多文件 聲請書刪節版是FBI與司法部藉口

編譯陳韻涵／綜合26日電
前總統川普26日通過他自創的社媒Truth Social發出貼文，砲轟批准搜查他的佛州海湖莊園住處的聯邦司法部、聯邦局和聯邦法官。(取材自Truth Social)
前總統川普26日通過他自創的社媒Truth Social發出貼文，砲轟批准搜查他的佛州海湖莊園住處的聯邦司法部、聯邦局和聯邦法官。(取材自Truth Social)

司法部公布聯邦調查局(FBI)向法院申請搜索前總統川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處的刪節版搜索令聲請書後，川普26日重砲抨擊司法部與聯邦法官；民主黨聯邦參議員華納(Mark Warner)則表示，聲請書內容顯示機密資訊遭不當處理，而司法部調查必須在不受干預的情況下繼續進行。

川普透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)推文寫道：「大幅刪節版的聲請書！！！沒提到『核』，完全是FBI與司法部的藉口，我們在提交文件上密切合作，我們給了他們很多。」  

川普也埋怨佛州南區聯邦治安法官雷恩哈特(Bruce Reinhart)不應簽發搜索票，而雷恩哈特已收到許多威脅。

川普的反應顯然針對媒體報導FBI搜得的部分文件含有機密核子計畫內容，但相關文字並未列在公諸於世的刪節版搜索令聲請書中。

雷恩哈特認為，聲請書可在刪節後公布，沒有理由完全保密。

38頁的聲請書指出，當局首次審查1月取得的裝箱資料中發現184件機密文件，其中92件顯示為「祕密」，25件為「最高機密」。

FBI搜查海湖莊園後，川普不遺餘力批評法官與執法單位，宣稱他是政治迫害的受害者。

川普堅稱，已配合當局在之前的搜查中提交文件，但聯邦官員憂慮川普處理敏感資訊的方式，且曾在搜查前與川普的律師談到這些文件內容。

川普住所被搜影響到川普2024年再戰白宮的聲勢，大多數共和黨官員認為這場搜查行動不公平，呼籲公布聲請書全文。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)26日推文寫道：「公布刪節版、過度政治化的聲請書只會證明拜登政府亟欲掩蓋史無前例、不必要且非美式作風的突襲行動；聲請書全文將自證川普的立場，沒有搜查的理由，全是政治考量！」 

參院情報委員會主席華納26日在刪節版的聲請書公布不久後發表聲明，指刪節版聲請書顯示川普不當處理「我國敏感的情報」，「這即為參院情報委員會要求介入調查的原因之一，不當處理這類資訊可能威脅國安」。

華納表示，「司法部調查必須在不受干預的情況下繼續進行。」

川普 司法部 FBI

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