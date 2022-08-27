塗黑版搜索聲請曝光 1月自川普家取回184機密文件

司法部依聯邦法官命令公布刪節版的搜索令聲請書，有多達24頁有被塗黑，並顯示被川普帶出白宮的文件有184項列為機密。（路透）

司法部 26日呈給法院的刪節版前總統川普 住宅搜索令聲請書指出，因1月由川普海湖莊園取回的15箱檔案裡，有184份以上的機密文件，包括極機密，甚至有國防資訊，才促使聯邦調查局(FBI )決定本月8日再搜索川普宅邸；聲請書塗黑部分是想保護證人及執法人員身分、安全及隱私。

保護證人 有24頁被塗黑

法官諭令司法部要公布聯邦調查局搜索川普寓所的搜索令聲請書，記者拿到厚厚一疊聲請書，但很多地方塗黑，顯示在在都是機密。 (美聯社)

華爾街日報(WSJ)26日報導，聲請書共38頁，其24頁全部或部分塗黑；聲明指出，有理由相信其他含有機密國防資訊的其他文件、證據，還在佛州川普住宅海湖莊園（Mar-a-Lago）裡；另一份文件指出，調查員根據「數量可觀的民間證人」供述，才決定突擊搜索。

26日公布的這份聲請書是概述相關證據、讓司法部有相當理由聲請搜索票。

聯邦南區地方法院26日公布的塗黑版聲請書，代表司法部偵辦川普處理機密材料最完整的官方說法，也凸顯政府有多擔憂那些機密材料遭亂用。法官批准政府把關鍵細節塗黑，包括證人及執法人員的身分，以及偵辦「策略、方向、範圍、資源及方法」；法官指出，自搜索以來，FBI探員已收到暴力威脅。

川陣營：塗黑代表不透明

8日搜索行動引發的政治反應，並未因聲請書的公布而平息；川普及其盟友指出，塗黑就代表不夠透明，官方用這種手段來形塑輿論，以利己方。川普看出住宅被搜索以來，自己在共和黨的地位更強化，有利於2024年再戰拜登總統。

川普在自己社媒平台反應說，「聲請書被大舉塗黑!!!毫無提到『核子』，此事是FBI及司法部的公關花招」，川普強調密切合作移交文件，「給他們很多」。

名字遭塗黑的FBI探員指出，國家檔案局(NARA)1月由海湖莊園取走15箱文件、資料後，官員判定其中有很多機密紀錄，與剪報等雜物混在一起。

憂極機密文件混雜未歸檔

聲請書指出，NARA在2月給司法部的照會中表示，「最值得擔憂的是極機密文件未歸檔，與其他紀錄混雜起來」。另有幾份文件顯然有川普手寫註解。

共和黨籍聯邦眾議員畢紹普(Dan Bishop，北卡州)在推特貼文說，「所謂透明就這麼多啊」。

參院情報委員會主席、民主黨參議員華納(Mark Warner，維吉尼亞州)指出，聲請書意味著「我國某些最敏感情資」在海湖莊園遭不當處理，另再呼籲要對因此而起的「任何國家安全威脅做損害評估」。

司法部26日另解封另份法律文件，稱塗黑有其必要，「以保護數量可觀的民間證人之穩私及安全」，那些證人曾被約談，提到川普的舉動。