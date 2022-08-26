立陶宛紅十字會獲台灣百萬美元援烏善款 2500人受惠

立陶宛紅十字會近日將來自台灣的100萬美元善款用於提供給烏克蘭難民的儲值購物卡，初估將有近2500人受惠。儲值卡外包裝以立陶宛、烏、英、俄4語說明，此計畫獲駐立陶宛台灣代表處資金支持，並顯示國旗。（駐立陶宛台灣代表處提供）

立陶宛 紅十字會近日將來自台灣的100萬美元善款用於提供給烏克蘭 難民的儲值購物卡，駐立代表黃鈞耀今天前往發放，並強調台灣對烏克蘭的遭遇感同身受，期待烏國民眾能早日重建家園。

立陶宛紅十字會初步估計，台灣的善款可嘉惠近2500名烏克蘭難民，主要受惠對象為婦孺及缺乏謀生能力的年長者。

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，台灣民眾曾踴躍捐款。駐立陶宛台灣代表處指出，外交部自台灣民眾總計逾3000萬美元援烏善款中，撥100萬美元予立陶宛紅十字會。這是立陶宛外交部推薦的合作組織。

黃鈞耀今天應立陶宛紅十字會秘書長梅黛（Kristina Meidė）邀請，前往這個組織位於首都維爾紐斯（Vilnius）的烏克蘭難民賑濟中心，發放儲值金額取自台灣善款的購物卡。購物卡有130歐元的額度，持卡者可在指定商場購買食物、藥品、文具等日用品，每人每月限領一張，發放期間為3個月。

儲值卡外包裝以立陶宛、烏、英、俄4種語言說明。此計畫獲駐立陶宛台灣代表處資金支持，並顯示中華民國 國旗。

駐立代表處表示，黃鈞耀告訴賑濟中心內的烏克蘭民眾，台灣因感同身受而踴躍捐款協助烏克蘭，期待戰火儘快結束。數名受贈者聽到這番話後潸然淚下。

除了紅十字會，台灣在立陶宛還透過食物銀行Maisto Bankas協助烏克蘭難民。外交部自民眾捐款撥出50萬美元給立陶宛外交部建議的合作組織Maisto Bankas，用於採購食品、製作食物袋，分送給在立陶宛各城市約2萬名烏克蘭難民孩童。

立法院長游錫堃7月下旬率團訪問立陶宛期間，紅十字會及Maisto Bankas曾頒發感謝狀，感謝台灣援助烏克蘭。