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全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

中央社／華盛頓26日專電

全美議會交流理事會（American Legislative Exchange Council，ALEC）日前通過決議案，呼籲美國「印太經濟架構」納台灣，並鼓勵各州議會成立友台連線。駐美代表處今天感謝該會通過友台決議，未來將與美國各界推動台美合作。

「全美議會交流理事會」是由全美近1/4地方議會議員及私人企業成員組成的非營利組織，會員人數高達2000多人，是美國頗具規模的跨州地方議會交流組織。

ALEC近年來多次通過支持台灣及台美關係的決議案，本週稍早再度通過兩項決議，分別呼籲將台灣納入由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）、鼓勵全美各州議會成立「友台連線」。

決議案表示，台灣是印太區域最強健及富裕的經濟體之一，2021年國內生產毛額（GDP）達約6600億美元，超越IPEF其中7名會員國；另2020年美台貿易總額達約1059億美元，是美國在印太重要貿易夥伴，台灣半導體產業也是世界之最。

此外，決議案指出，向中國展現美台關係重要性及活力，不僅符合美國國家利益，也能嚇阻北京侵略台灣，因此支持「印太經濟架構」應納入台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）5月底訪日期間宣布啟動「印太經濟架構」，以加強美國與印太區域經濟連結，制衡中國影響。首批成員包含美國在內共有14國，包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南及斐濟，台灣未在其中。

另一項決議案則說，台灣與美國共享自由、民主、人權、法治、和平及繁榮等價值，鼓勵各州議會透過「友台連線」致力強化、深化該州與台灣的關係，並支持台灣有意義參與國際組織。

駐美代表處今天發布新聞稿，感謝ALEC通過上述兩項友台決議案，表示未來願就美國地方草根力量及台美經貿合作，和美國各界共同努力推展。

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