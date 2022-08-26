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國稅局：疫情拖累補報稅 9/30前不罰

編譯周芳苑／綜合25日電
疫情期間近160萬人逾期報稅，國稅局將退還12億罰款。（美聯社）
疫情期間近160萬人逾期報稅，國稅局將退還12億罰款。（美聯社）

國稅局(IRS)宣布，疫情期間許多人未按時報稅可免罰款，不過，必須在9月30日前補報才符合資格。

聯邦數據顯示，全美將近160萬納稅人將自動獲得延遲報稅罰款退款或抵免，總計12億元以上，多數將在9月底前支付。

國稅局表示，這項減免適用於2019 、2020年度許多逾期提交納稅申報表的個人和企業。

國稅局局長瑞提格(Chuck Rettig)表示，疫情期間，國稅局一直努力支持國家，並以多種方式為民眾提供救濟，逾期納稅罰款減免是另一種支持方式。

國稅局表示，包括個人、公司、遺產和信託等申報都包括在內，但必須要在9月30日前提交納稅申報表才有資格。

在這項好消息宣布之際，國稅局因大量積壓未處理納稅表而持續面臨批評，儘管瑞提格承諾12月之前絕對會解決，批評聲浪未停歇。

國稅局數據顯示，截至本月12日，2022年度共有930萬份未處理個人申報表，其中包括760萬份書面申報表。

新澤西州註冊會計師、會計師事務所AJC Accounting Services 總裁坎伯(Albert Campo)說，疫情嚴重影響國稅局處理書面申報表的能力，況且諸多遺漏報稅已發出通知，進一步增加工作量，如今大範圍免除罰金，可望減輕納稅人、稅務專業人員和國稅局人員的負擔。

國稅局 疫情 報稅

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