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全美逾200萬「長新冠」患者無法工作 付出經濟成本達3.7兆元

編譯徐薏茹／綜合25日電
新學年的第一天，洛杉磯一處特殊學校的學生在空盪盪的走廊上和一名教師打招呼；美國200萬人因受長新冠影響而無法工作。（歐新社）
新學年的第一天，洛杉磯一處特殊學校的學生在空盪盪的走廊上和一名教師打招呼；美國200萬人因受長新冠影響而無法工作。（歐新社）

智庫「布魯京斯研究院」(Brookings Institution)日前發表新報告指出，全美約200到400萬人因新冠肺炎長期後遺症而無法工作，換算下來相當於一年損失約1700億元薪資。

華爾街日報(WSJ)25日報導，報告作者、布魯京斯研究院非駐院高級研究員凱蒂‧巴赫(Katie Bach)指出，300萬名全職等量(FTE)勞工等同於全國民間部門勞動力的1.8%。

報告估算，國內的工作年齡人口(18歲到65歲)約有1600萬人受苦於「長新冠」；根據大多數單位與醫師的定義，長新冠為感染新冠肺炎後持續數月的廣泛症狀，症狀可能包括呼吸急促、極度疲勞、神經認知問題等。

政府、醫院、大學等各界的研究認為，大約有10%到30%的新冠肺炎病患發展出長新冠症狀，即使是輕症患者也有可能罹患長新冠。

哈佛大學經濟學教授卡特勒(David Cutler)依據勞動力影響來計算長新冠造成的經濟成本，再將成本細分為生活品質下降、收入減少、醫療支出增加，據他估計，總成本約3.7兆元。

巴赫指出，根據人口普查局(Census Bureau)當前的人口調查，新冠疫情期間，國內身心障礙者增加200萬人，然而身心障礙者的勞動參與率卻有所增加，表示可能有部分長新冠患者正遠距工作。

紐約市西奈山健康醫療系統(Mount Sinai Health System)復健創新主任普崔諾(David Putrino)表示，布魯京斯研究院的報告突顯出醫師在門診看到的情況，「長新冠肯定會影響長期留任工作的能力，而我們絕對會看到很多人即使被診斷出長新冠，卻被拒絕而無法獲得短期、長期失能或勞工保險的健康補償。」

德州衛生科學中心大學(University of Texas Health Science Center)教授莫妮卡·維爾杜斯科-古提爾拉茲(Monica Verduzco-Gutierrez)說，許多長新冠患重回工作崗位時遇到困難，「這將對經濟造成巨大損失，研究不斷指出，許多受影響的人為40歲的勞工」。

勞工 新冠肺炎 人口普查

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