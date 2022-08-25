民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

民調顯示，國內60%選民支持拜登政府的中低收入戶學貸免除計畫。（Getty Images)

近期的一項民調 顯示，國內大部分選民可能支持拜登 政府的中低收入戶學貸免除計畫。

拜登24日宣布，年收入低於12萬5000元的貸款 人可免除1萬元聯邦學貸，裴爾助學金(Pell Grants)受領者則可免除2萬元學貸；這項前所未有的政策將為數千萬貸款人減輕財務負擔，約1500萬人有機會消除剩餘債務。

拜登政府宣布新政策不久前，進步派智庫「進步數據」(Data for Progress)的全國民調顯示，總共1425名受訪者中，60%同意聯邦政府應該免除每個貸款人所有或部分的學貸，34%受訪者認為政府不應該免除學貸，6%表示不清楚。

這份民調19日至21日在線上執行，誤差範圍為正負三個百分點。

若依據黨派立場劃分，81%民主黨人贊成至少免除部分學貸，共和黨則有45%贊成；調查另外發現，曾負擔學貸的受訪者，或從未借過學貸的選民中，超過半數的人認為應該免除部分或全部學貸。

拜登政府本次同時宣布，延後原本將於本月底到期的暫停償還學貸期限，這是第六次及最後一次延期，明年1月將恢復還款。

關於暫停償還學貸計畫，民調顯示63%受訪者贊同，32%反對；從未借過學貸的受訪者中，58%贊同，35%反對。

然而之前的民調顯示，支持拜登政府計畫的比例比「進步數據」民調要少許多；全國公共廣播電台(NPR)與益普索(Ipsos)6月針對1022名國人發起調查，結果顯示55%受訪者支持每位借貸人獲得高達1萬元的減免，但隨著財務減免增加，支持率也跟著下降；市調公司YouGov與Morning Consult-Politico的民調顯示51%受訪者支持1萬元減免。

財經媒體CNBC本周的一項民調顯示，59%的國人擔心學貸減免會導致通膨加劇。