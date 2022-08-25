減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

拜登政府推出減免學貸政策，若就業後年薪低於12.5萬元，可減還1萬元學貸。（美聯社）

拜登 24日宣布，年收入12萬5000元以下積欠學生貸款 的人，可減免學貸最高1萬元，專家立即指出，這項政策可能要所有納稅人埋單，每人平均2000元，且無助改善高等教育昂貴的問題。

全國納稅人聯盟聯邦政策部主任勞茲（Andrew Lautz）認為，這個政策轉移社會財富到借錢上大學的人身上，對消費者會有影響，對納稅人也會有影響。他估計，每位納稅人平均要負擔2000元。

這個估計是根據政府如何籌措財源補足缺口的計算而來：加稅、減少支出、舉債，至少要利用到其中一項，而這是對政府的影響。

他說，對納稅人的直接影響更大，因為把大學部清貧生裴爾助學金(Pell Grant)2萬元寬免額和還款低於月收入5%的金額算進去的話，會提高整個學貸政策衝擊層面。

納稅人聯盟根據賓大華頓商學院預算 模式估算，拜登宣布的減免學貸政策，在十年內總成本達3291億元，以2019年1.58億納稅人平均分攤，每人要負擔2085.59元。華頓商學院教授史墨特斯(Kent Smetters)說，加上裴爾助學金減免及分期償付，納稅人的負擔「絕對有增無減」。

負責任的聯邦預算委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)主席麥吉尼亞斯(Maya MacGuineas)說，「把總成本攤開來給大家看，一定很多人會嚇一跳。」

她說，減免學貸政策雖然可讓幾百萬貸款人減輕或免除債務，實際上卻是「政府借錢替他們還債」，挖東牆補西牆而已。

麥吉尼亞斯和勞茲都認為，拜登這套減免學貸辦法，沒有針對學生負債上學的根本原因提出解決之道。

麥吉尼亞斯說，高等教育是「最困難、最棘手」的問題，必須從大學、研究所經費何來何去這根本問題著手，才找得到解決辦法，讓有志青年不必負債累累也讀得起。拜登提出的減免學貸方案根本就搞錯方向。

再說，取消學貸還會把短期通膨更往上推，跟降低通膨法的立法意旨相牴觸，也會讓政府更無法達成該法設定的降低赤字目標。