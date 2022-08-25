政策大轉彎 日相宣布擬建新世代核電廠

日經報導，日本首相岸田文雄24日於首相官邸舉行會議，要求內閣在年底前提出下一代核電站的建設計畫，顯示日本已自福島核災後對核能使用出現政策大轉彎。(路透)

因為戰爭與潔淨能源的考量，使部分國家重新考量對核能的使用。日本 首相岸田文雄24日在能源會議中下令，相關單位研擬興建新世代核電廠。日本政府至今所採取的立場是「不考慮新建或改建核電廠」，如今岸田表示考慮建設新核電廠，將是2011年311大震核災後日本核電政策首度大轉變。

德國 延後關閉最後三座核電廠

無獨有偶，德國官員也在日前表示，德國計畫延後關閉最後3座核電廠，以便在俄羅斯限制天然氣供應後，因應今年冬季可能出現的能源短缺窘境。在俄烏戰爭後，民調顯示四分之三德國民眾支持延役。

據華爾街日報報導，這象徵德國首次背離在2011年日本福島核災後加速推動的非核家園政策，但總理蕭茲尚未決定是否延後關閉核電廠，此舉也可能須經國會表決。但蕭茲曾表示，維持核反應爐運作是合理的，暗示延役。

加州 最後核電廠考慮延長運作

加州州長紐森(Gavin Newsom)則在8月12日提案，建議讓加州最後一座核電廠「魔鬼谷核電廠」(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)延長運作5到10年，以維持電力穩定供應。該廠原定2025年關閉，批評人士則警告延長營運將破壞加州環保。

甫於數周前宣布跨足核電領域的印度最大發電商國營NTPC，據悉也正在研議另一個大規模核電計畫，顯示印度總理莫迪正加快推動核能的步調。據德勤分析師米甚拉指出：「以碳足跡的觀點而言，核電是最佳的基載電力形式，在印度邁向淨零的過程中扮演關鍵角色。」

今年因酷熱及烏俄戰爭影響，一面因用電大增，一面又因俄羅斯減少供應天然氣，使得各國皆面臨能源短缺的挑戰。加上各國要回應或承諾聯合國SDGs的減碳目標，讓核電該不該繼續運用，再成為話題。

日本因受福島核災影響，最受矚目。但岸田首相24日在官邸召開實現減碳社會的「綠色轉型」會議上，針對新世代核電廠的研發、現有核電廠延長使用年限等做出新的指示，格外引人關注。

岸田表示，俄烏戰爭改變全球能源樣貌，日本必須思考可能的危機狀況。另外，專家說，日本電網並未和鄰國相連，又無法增加化石燃料產量因應能源供需，因此必須重視能源安全。

日本當前已面臨缺電隱憂，還計畫在2050年達成碳中和，岸田指示相關單位，在年底前彙整出因應措施。日本已設定2030年核電將占全國發電量20%，在2020年這個數字不到5%，新世代核電廠的研發、建設將是主要研議的項目。

日擬興建改良型輕水反應爐

岸田說的新世代核電廠是指安全性較高的改良型輕水反應爐（Light Water Reactor, LWR），日本經濟產業省審議會已彙整2030年代進行商業運轉的工程表方案。

另外，日本現行法規規定，核電廠原則上運轉40年，最長運轉60年，到期就廢爐，岸田也下令相關單位研議延長核電廠運轉期限。

日本政府擔心今年冬季和明年會有缺電的問題，因此考慮加快重啟核電廠。日本國內核電廠有33座機組，福島核災後一度全面停機，後來有些重啟。岸田今年7月就訂下應加快重啟核電廠方針，將善用有重啟過的10座機組，明年夏天以後要增強為17座機組運作。

電力公司申請重啟的機組有25座，17座已通過原子能規制委員會的安全審查。其中10座獲得地方政府同意並已重啟，但目前實際運轉的僅6座。日本政府將積極促使爭取核電廠所在地居民的理解，期待明年夏天以後重啟。