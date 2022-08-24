此地無銀三百兩？川普不提全部文件歸還 FBI前官員：有罪嫌

前聯邦調查局(FBI)法律總顧問魏斯曼。(MSNBC電視截屏)

聯邦調查局(FBI )前法律總顧問魏斯曼(Andrew Weissman)23日表示，就FBI幹員搜索海湖山莊所獲證據，以及紐約時報報導內容觀察，前總統川普 確實涉有「顯而易見的刑事罪嫌」。

紐約時報22日晚間刊出報導，指川普團隊向FBI申請審閱被扣押的文件，以決定要求FBI歸還哪些他認為具有個人訊息的文件；魏斯曼指出，川普在審查過程中決定了「要求還回哪些文件」，同時也意味著他「決定哪些文件不需索回」，這相當於他承認自己卸職時確實帶走白宮 機密文件，否則就該要求FBI將扣押文件悉數歸還。

魏斯曼說：「很多新聞報導的內容對川普而言完全沒有好處，例如紐時報導有消息來源稱當檔案館向川普取回文件時，是川普自己決定還哪些、不還哪些，這對川普彷彿是此地無銀三百兩；如果你是承辦檢察官，當然一定會去查把這個消息洩漏給媒體的人是誰，再順藤摸瓜揪出川普私自扣押文件不還的證據；只要報導內容屬實，檢察官就要著手調查一起前總統涉有重嫌的『重大刑案』。」

至於川普帶走文件的具體性質目前仍不清楚，根據一位支持川普的媒體人所羅門(John Solomon)披露的信函，也能夠側面說明川普本人知悉帶走的文件受機密等級保護。

這份信函中寫道：「川普從白宮帶走文件的具體性質仍不明朗，但他今年1月交給國家檔案管理局的15箱文件中，包含中央情報局(CIA)、國安局和FBI的數份涉及國家安全利益各種議題的文件，應該有涉及大量機密。」