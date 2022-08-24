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FBI所扣文件已被審查 川普「特別主事官」要求更難成

編譯陳韻涵／綜合23日電
前總統川普支持者21日在聯邦調查局駐佛州的辦公大樓前示威，抗議聯調局幹員搜查川普的海湖莊園住處。(Getty Images)
前總統川普支持者21日在聯邦調查局駐佛州的辦公大樓前示威，抗議聯調局幹員搜查川普的海湖莊園住處。(Getty Images)

司法部本月初搜查前總統川普的海湖莊園住處翌日，即依標準程序透過專門小組審查聯邦調查局(FBI)取得的各項文件，這可能使得川普欲申請以「特別主事官」審查的正當性被削弱。

福斯新聞(Fox News)引述資深執法官員報導，司法部透過專門小組審查搜索取得的文件符合標準程序規範，是標記文件可能受到律師-客戶保密特權保障的一環。

熟悉調查的消息人士告訴福斯新聞，川普團隊被告知標記A-14、A-26、A-43、A-13、A-33的箱子內容物，以及許多文件，都含有律師-客戶保密特權的資訊，但前述文件都列在FBI的財產明細的最末頁。

律師-客戶保密特權指的是律師與客戶之間溝通保密的司法特權，福斯新聞指出，尚不清楚這些文件是否包含川普及其私人律師的對話、或是白宮顧問與律師的對談內容，或兩者都有。

消息人士表示，部分紀錄可能受到行政特權保障，讓川普及其他行政官員得以隱匿敏感資訊。

司法部啟動專門小組雖然符合標準程序，卻讓川普法律團隊想指定獨立的「特別主事官」(special master)審查FBI搜走的文件變得複雜，因為司法部官員已檢查過這些文件。

川普的律師22日向佛州南區地方法院提出動議，要求指派「特別主事官」，宣稱專門小組「不會保障川普的權益」，強調政府「長期不公平的對待川普」，並以當局兩年來調查川普是否與俄羅斯政府勾結等例子佐證。

根據22日提出的動議，川普及其律師團要求指派一名特別主事官，審查搜查取得的文件，以及在特別主事官被任命前，阻止政府繼續審查取得的文件；此外，動議要求司法部提供更詳細的明細表，並歸還任何不在搜索票範疇的資料或物品。

川普及其律師團強調，「不允許政治影響司法」，指當局在期中選舉前數月搜查川普私宅「涉及政治算計，試圖削弱共和黨與川普的主流聲音」。

川普 司法部 FBI

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