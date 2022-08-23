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普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

抗疫半世紀、歷經7總統 首席傳染病專家佛奇年底將卸任

記者張文馨／華盛頓報導
佛奇意外宣布自12月起離開現職，引起關注。（美聯社）
佛奇意外宣布自12月起離開現職，引起關注。（美聯社）

美國首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)22日宣布在12月卸任；佛奇在聲明說，他卸任但不退休，他會持續在公衛領域努力，指導下一代的科學研究人員，協助應對未來的傳染病或威脅。

今年81歲的佛奇1968年加入國家衛生研究院，1984年起擔任NIAID所長至今已38年，歷任七位總統，協助打擊過愛滋病毒、炭疽桿菌、伊波拉與茲卡病毒，以及自2019年底開始流行的新冠病毒。

拜登總統2021年入主白宮後，佛奇身兼拜登的首席醫療顧問，繼續參與新冠抗疫工作團隊。

領導NIAID 40年熬成權威機構

華盛頓郵報報導，佛奇領導NIAID將近40年，讓NIAID從默默無聞、每年預算僅3億5000萬元的研究單位，

拜登透過聲明表示，因為佛奇的諸多貢獻，拯救了包含美國在內全球民眾的性命；拜登表示，他擔任前總統歐巴馬的副總統時，與佛奇合作應對伊波拉與茲卡病毒。

原本說要等拜登任期結束一起退的佛奇（左），意外宣布自12月起離開現職，引起關注。...
原本說要等拜登任期結束一起退的佛奇（左），意外宣布自12月起離開現職，引起關注。他跨越了川普（右）和拜登等七任總統。（美聯社）

打臉川普 數次反駁抗疫奇招

真正使佛奇聞名國際的是新冠病毒，面對新冠疫情快速蔓延，共和黨川普政府任命佛奇加入白宮的工作團隊，但川普屢次無視公衛專業脫口而出的「抗疫奇招」，讓白宮簡報室屢屢上演「總統講話、專家打臉」的尷尬場面。

佛奇曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了。」在佛奇宣布卸任所長的聲明中，隻字未提川普。

華盛頓郵報報導，「佛奇面臨的不只是病毒。」部分共和黨人士和極右翼團體將佛奇視做標靶，批評他對抗疫情不力。

在新冠疫情初期，佛奇與其他科學家說民眾不需戴口罩，這成為川普執政末期的話柄，用來攻擊佛奇的專業能力；佛奇坦承他們當時的見解錯誤，且說極右翼將他視為目標，包含死亡威脅，這導致可能直到他卸任後都還需要安全保護。

來源：MSNBC

原本說要等拜登任期結束一起退的佛奇（右），意外宣布自12月起離開現職，引起關注。...
原本說要等拜登任期結束一起退的佛奇（右），意外宣布自12月起離開現職，引起關注。他跨越了川普和拜登（左）等七任總統。（美聯社）

拜登上台 曾去電請佛奇留下

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示，佛奇原本考慮在川普任期結束時退休，但拜登一通電話打給了佛奇，請他繼續為國效力。

拜登說，他接任總統時的第一波電話就打給佛奇，要求他繼續擔任白宮首席醫療顧問，協助美國應對新冠危機；拜登說，他任何時間都可以給佛奇打電話，徵求他的建議。

拜登讚許佛奇對工作的奉獻、精神與專業，感謝佛奇的貢獻，美國因為有佛奇變得更強大、更有韌性且更健康。

佛奇 拜登 川普

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