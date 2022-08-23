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小兒麻痺「口服疫苗」竟成病毒傳播來源

編譯徐薏茹／綜合22日電
美國日前出現小兒麻痺病患，最後發現竟是因為口服疫苗所引起。（美聯社）
美國日前出現小兒麻痺病患，最後發現竟是因為口服疫苗所引起。（美聯社）

過去多年全球各地已使用數千萬劑口服疫苗對抗小兒麻痺症(polio)，大多在貧窮且政局不穩的地區推行，然而近期卻在耶路撒冷、紐約、倫敦等先進城市相繼發現小兒麻痺症傳播的跡象，令人驚訝的是，病毒竟來自口服疫苗本身；實際上，科學家早已了解這種極為罕見的現象，這也是某些國家轉而使用其他小兒麻痺疫苗的原因。

世界衛生組織(WHO)的數據顯示，自2017年以來，共有396例小兒麻痺症由病毒所引起，與口服疫苗相關的病例則超過2600例；這是與疫苗相關的小兒麻痺病毒多年來首度在富裕國家突然現蹤。

今年稍早，以色列官員在一名未接種且癱瘓的三歲孩童身上發現小兒麻痺病毒，另外在幾名兒童身上也發現病毒，且幾乎都未接種，但沒有出現症狀。

英國當局6月報告在汙水中發現該病毒正在傳播的證據，但尚無人感染；英國政府上周表示倫敦所有一到九歲的兒童將接種補強疫苗。

紐約官員上個月透露，一名未接種的年輕人感染小兒麻痺後雙腿癱瘓，紐約下水道中也出現小兒麻痺病毒，顯示該病毒正在傳播，但紐約官方表示不會實施補強劑接種計畫，官方認為紐約州的高接種率應該有足夠的保護力。

基因分析顯示這三個國家出現的病毒皆「源自疫苗」，亦即這些病毒是來自口服疫苗病毒的變異種。

口服疫苗自1988年開始使用，這款疫苗價格便宜，能有效保護盛行地區的人口，疫苗中含有較弱形式的病毒，總共需要接種四劑才能完全免疫。

但這種口服疫苗每200萬劑中可能會造成約二到四名兒童罹患小兒麻痺症，在極為罕見的案例中，疫苗中的弱化病毒有時會變異為更危險的形式並引發疫情，尤其是衛生條件差、疫苗接種率低的地區。

專家指出，要阻止英美、以色列的小兒麻痺疫情，就得接種更多疫苗，但有鑑於新冠疫苗引發正反兩方爭論的先例，推行疫苗恐怕會面臨挑戰。

病毒學家托莫里(Oyewale Tomori)表示：「我們能做的就是解釋疫苗如何作用，希望大眾了解免疫是最好的保護，但這很複雜，事後看來，也許不使用這種疫苗會更好，但在當時沒有人知道會有這種結果。」

疫苗 疫情 英國

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