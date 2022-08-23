佛奇將卸任 共和黨轟：想躲疫情究責的「懦夫」

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇22日宣布，年底將離職。（美聯社）

白宮 首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)22日宣布，在政府服務逾半世紀之後，年底將離職；但共和黨 陣營則批評佛奇宣布辭職的時機頗有蹊蹺，恐怕想要逃避疫情期間含糊其詞的表述恐遭共和黨究責。

到了12月，佛奇將同時卸下國家過敏和傳染病研究院免疫調節實驗室(Laboratory of Immunoregulation)主任及拜登總統首席醫療顧問的職務。佛奇22日表示，打算「追求個人生涯的下一章」，但共和黨陣營則說，今年11月期中選舉後，共和黨可能拿下眾院多數席次，佛奇此時宣布卸任，是想要避開在新任國會遭到共和黨追究疫情責任。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)22日在推特發文寫道：「共和黨眾議員有機會得以追究過去三年來如何破壞國家之前，佛奇便巧妙地將於12月離開職務。」畢格斯表示，共和黨一定會對佛奇究責，不管他是否繼續擔任公職，「這人是個懦夫」。

美國爆發新冠疫情之後，佛奇成為全國知名人物，包括挺身而出對抗前總統川普的各種不實說詞，維護公共利益，以及「保留個人尊嚴」。

根據媒體報導，援引「資訊自由法」(Freedom of Information Act)取得的佛奇電郵紀錄顯示，佛奇曾說：「在藥局購買的一般口罩，並不足以防護病毒」，但強制戴口罩令卻在美國實施頗長一段時間。

曾經多次與佛奇公開唇槍舌劍的共和黨肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)22日則說，不管佛奇是否即將卸任，對於新冠病毒的起源還是應該展開全面調查。

保羅在推特發文寫道，佛奇未來將被要求到國會宣誓作證，說明外界對於他可能知道新冠病毒可能來自實驗室外洩的疑慮。

前任白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)過去曾說，佛奇在白宮的私下會議裡，並沒有戴口罩。