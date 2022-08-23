美30歲以下吸大麻、迷幻劑人數 衝歷史新高

美國19歲到30歲者使用大麻和迷幻劑人數，來到自1988年以來的歷史高點。（Getty Images)

密西根大學(University of Michigan)社會研究所監控未來(Monitoring the Future，簡稱MTF))研究小組分析指出，2021年19歲到30歲者通報使用大麻 和迷幻劑的人數，同比五年前和十年前大幅增加，甚至來到該年齡族群自1988年以來的歷史高點。

過去一個月，年輕人與成人使用尼古丁電子菸的比率，也比過去四年增加，延續2021年的上升趨勢，僅2020年稍有回落；類似情況也出現在大麻電子菸的使用方面，2020年驟減，2021年新冠肺炎疫情 前反彈。

研究顯示，酒精是成人最常使用的濫用物質，但過去一個月乃至一年間，日常飲酒的成人比率較過去十年減少。

此研究定義過去兩周連續喝五次以上為「狂飲」(binge drink)，狂飲情況在2020年仍為歷史新低，但在新冠疫情之初反彈；此外，過去兩周連喝十次以上的「高強度酗酒」(high-intensity drink)則在過去十年來穩定增加，去年飆上2005年有紀錄以來的歷史新高。

國家藥物濫用研究所(NIDA)主任沃爾寇(Nora Volkow)表示：「藥物使用的情況隨著時間改變，這項數據提供專家觀察年輕成人使用大麻、迷幻劑與電子菸等物質的情況及其可能造成的健康影響。

MTF研究由安娜堡(Ann Arbor)密西根大學社會研究所的科學家主持，獲得NIDA與國家衛生研究院(NIH)經費補助；MTF研究員自1975年來，每年調查全國年輕人使用藥物的習慣，多年的追蹤研究觀察年輕人持續使用大麻、迷幻劑與電子菸等物質的長期影響；研究對象定期自主通報使用藥物的情況，去年的數據透過網路收集，取樣區間為4月到10月。

除了大麻、迷幻劑與電子菸外，研究還發現年輕人與成人2021年抽香菸與服用非醫療用類鴉片藥(opioid medications)的情況，比起前十年大幅減少。