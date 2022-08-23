輝瑞研發新冠「萬能疫苗」盼FDA開綠燈

輝瑞研發號稱可抵抗各種新冠病毒的萬能疫苗，正要求聯邦批准。（路透）

輝瑞 (Pfizer)藥廠22日向聯邦食品暨藥品管理局(FDA )提出申請，尋求FDA批准該藥廠研發的升級版「新冠萬用疫苗」，也就是能夠對抗當前數種新冠變種病毒的疫苗，作為今秋的補強針接種做準備。

當前的疫苗均是為2020年疫情爆發初期的病毒所設計，但是目前全球確診病例已壓倒性地來自Omicron變種病毒的BA.5姐妹株；儘管這些疫苗在防範重症及病歿上依然高度有效，然而降低「染疫」的能力已大幅降低。

莫德納也將推「升級版」

在FDA的要求下，輝瑞推出的新疫苗重心就在對抗BA.4及BA.5兩種姐妹株，適用年齡為12歲以上；莫德納(Moderna)預計不久之後也會向政府申請批准自家新疫苗，Novavax亦計畫在今年推出升級版補強針。

雖然尚不確定BA.5在入冬後的威脅性，以及屆時病毒是否可能繼續變種，不過白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)上周表示，在秋、冬之時接種補強針「非常重要」，因為他們是為當前傳播的病毒株而設計。

聖路易華盛頓大學傳染病學者芮秀·普雷斯蒂(Rachel Presti)則說，目前沒有任何疫苗能夠「完全預防感染」，但初期數據表明，新疫苗仍能讓體內產生更廣泛的免疫能力，就算是病毒繼續變種，依然有所幫助。

輝瑞目前才剛準備對新疫苗展開測試，確認其效力的數據；不過尋求新版疫苗的批准程序可能已不若過去那般繁瑣，因為該疫苗本質上類似於「升級版」而非「新版」，旨在讓身體的免疫系統能夠辨識出BA.4、BA.5等病毒株。

這有點類似流感疫苗 ，每年展開接種時都會有不同的「更新版」；此外，莫德納與輝瑞都推出專為Omicron病毒而設計的「初始升級版」，並得到英國批准；不過FDA選擇不使用。

政府已經與兩廠商簽下逾1億7000萬劑的疫苗採購合約，待FDA對這些升級版疫苗開綠燈；此外，今秋亦有Novavax的選擇，該疫苗目前已可供12歲以上民眾使用。