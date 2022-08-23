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新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

新冠+猴痘+流感+小兒麻痺 疫情風暴來襲 接種疫苗缺人缺錢

編譯郭宣含／綜合22日電
秋冬將至，新冠疫情仍未減緩，衛生單位幫民眾施打疫苗。（美聯社)
秋冬將至，新冠疫情仍未減緩，衛生單位幫民眾施打疫苗。（美聯社)

美國今秋將面臨疫苗界的「完美風暴」，公衛官員必須仰賴疫苗控制猴痘、小兒麻痺和可能捲土重來的流感，還得更新補強針來恢復減退的新冠疫苗保護力；然而全國2820個州級與地方衛生機構卻面臨經費與人力不足的窘境，恐難有效推動各種疫苗的接種。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦政府將協助猴痘、小兒麻痺、流感和新冠疫苗運送到各州，並由全美2820個公衛單位負責接種任務，不過目前不清楚這些單位是否有足夠經費和人力完成任務。

明尼蘇達大學流行病研究與政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)表示：「我認為美國疫苗界正面臨一場完美風暴。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長佩姬‧漢伯(Peggy Hamburg)對此高度擔心，「難以想像州和地方公衛單位要如何全體動員，他們迫切需要額外協助。」

CNN指出，美國對抗抗拒疫苗接種、政治與全球疫情大流行近三年後，公衛人員逐漸耗損並離職；疫情期間，每四名公衛部門高層中就有一人離職，有些人受到騷擾或面臨死亡威脅。目前研究人員還在了解，公衛領袖流失對底下職員的影響有多深。

秋冬將至，衛生單位已開始幫民眾施打流感疫苗。新冠疫情仍未減緩，加上猴痘疫情擴大，...
秋冬將至，衛生單位已開始幫民眾施打流感疫苗。新冠疫情仍未減緩，加上猴痘疫情擴大，公衛官員擔心冬天會形成各種疫情混合的大爆發。 （美聯社）
猴痘疫情擴大，公衛官員提醒民眾及早接種疫苗。（Getty Images)
猴痘疫情擴大，公衛官員提醒民眾及早接種疫苗。（Getty Images)
秋冬將至，小兒麻痺出現新病例，公衛官員擔心疫情流行。 （Getty Image...
秋冬將至，小兒麻痺出現新病例，公衛官員擔心疫情流行。 （Getty Images)

如今這些缺人缺錢的公衛單位將背負重任，在無額外經費的支援下，對抗猴痘等新威脅。

非營利機構「免疫管理者協會」(Association of Immunization Managers)執行主任克萊爾‧漢南(Claire Hannan)表示： 「不知所措還只是輕描淡寫的說法。」

漢南指出，她的協會成員不僅沒收到猴痘疫苗計畫經費，還被要求須調整疫苗注射方式，但施打人員得經過正確訓練才能以新方法施打。

疫苗管理者焦急尋找經費和人員來訂疫苗、人工追蹤疫苗貨品、運送疫苗至指定地點、訓練接種人員，並蒐集和傳送數據給聯邦疾病防治中心(CDC)等聯邦公衛機構。

CNN報導，針對新冠BA.4和 BA.5變種病毒的補強針訂單才剛下訂，初步配送量仍少；同時地方政府可能得加強移民和幼童的小兒麻痺疫苗接種計畫，以免該病毒在社區擴散。此外，美國今年流感傳播估計會更嚴重，因此即將推出的年度流感疫苗格外重要。然而在社群媒體假資訊推波助瀾下，疫苗猶豫情況也漸增。

CNN指出，聯邦政府需要有更充沛的公衛人力、更多經費與資源，才能重建民眾對疫苗的信任。

流感疫苗 猴痘 疫情

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