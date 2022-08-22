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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

學貸償還期限再推遲？部分減免？拜登下周定案

編譯潘勛／綜合21日電
白宮官員21日表示拜登總統會遵守承諾，8月底前宣布減免學生貸款政策。(美聯社)
白宮官員21日表示拜登總統會遵守承諾，8月底前宣布減免學生貸款政策。(美聯社)

教育部長卡多納(Miguel Cardona)21日表示，拜登總統及教育部即將在近日對全國學生貸款做出最終決定，可能在下周左右，但目前無法搶先宣布詳情；政府對學貸償還延緩期到本月31日，國人好奇拜登是會再次延緩償還的最後期限，還是乾脆免除某些學貸。

卡多納在國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上透露，政府無日不考慮學貸事項，可以向國人保證的是：下周左右便有最終決定，此外他不多談細節，當天無可奉告。

白宮更早便表示，本月31日期限屆臨前，拜登就會對學貸有所決定；新冠疫情肆虐、重創美國期間，政府2020年3月起暫停要求償還學貸。

來源:NBC News

拜登四次推遲償還學貸，上一次在4月，理由是要讓貸款人財務站穩腳跟；同一時間，民主黨國會議員及倡議人士都敦促拜登把每個借款人的學貸減免5萬元，但拜登認為減1萬元就好，但年收入在12萬5000元以上者不得享受；官方目前尚無定論。

按估計全國學貸貸款人數在4500萬人，所貸金額在1兆7000億元。

成千上萬的教師、圖書館員、護士等大學以上學歷的專業工作人員都期望，拜登總統能尊守...
成千上萬的教師、圖書館員、護士等大學以上學歷的專業工作人員都期望，拜登總統能尊守承諾，在8月底前宣布減免學生貸款，減輕生活負擔。(美聯社)

學貸減免 逾160萬人受惠

拜登赦免學貸的幅度大過以往任何總統；政府授權取消近3200億元的學貸案件，受惠者大致是就讀學店型大學，被騙去借款，或貸款人身心永久失能；另外，目前出任公職或從事符合資格工作的人，透過「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness, PLSF)也可減免學貸；卡多納指出，截至目前，拜登政府透過PLSF，已為借款人免債逾100億元。

拜登政府曾通過3200億元的學貸減免額，受惠者超過160萬人。卡多納指出，PLSF曾四分五裂，在拜登政府任內修好，讓全國教師、護士等人，可以直接免除學貸債務。

拜登 貸款 教育部

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