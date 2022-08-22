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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

華府實驗減縮貧富差距 「嬰兒公債」成年最多可領2.5萬

編譯陳韻涵／綜合21日電
25歲的艾莉亞‧曼寧與24歲的先生凱南‧萊特，分別抱著剛出生的女兒，與一歲的兒子。他們參加華府辦理的實驗性質的「嬰兒公債」，靠公家補助資金，成年時脫離貧困。(美聯社)
25歲的艾莉亞‧曼寧與24歲的先生凱南‧萊特，分別抱著剛出生的女兒，與一歲的兒子。他們參加華府辦理的實驗性質的「嬰兒公債」，靠公家補助資金，成年時脫離貧困。(美聯社)

華盛頓特區率先推出「嬰兒公債」(Baby Bonds)計畫，將讓華府最貧困家庭出生的新生兒於成年18歲時領取最高2萬5000元補助，協助弱勢家庭的兒童成長並接受高等教育

艾莉亞‧曼寧(Aaliyah Manning)想成為心理醫師的夢想在大一時因缺錢止步，一年後，25歲的曼寧重回華府速食店工作，與男友、男友母親及男友在另一段關係中生下的9歲女兒同住在兩房公寓，大多靠著社會補貼度日，懷有身孕的她還有學貸要還。 

曼寧面臨諸多困境，但她得知華府的「嬰兒公債」社會福利先鋒計畫後，慶幸腹中男嬰的未來閃爍著希望的光芒。 曼寧說：「這對他而言會是不一樣的機會，與我大不相同。」

過去十年來，嬰兒公債的概念從左派觀念變成實際政策，華府率先試辦；各地議員也希望模仿這項試驗，支持者認為若此計畫達到聯邦層級，將有助弭平日漸擴大的財富差距。

艾莉亞‧萊特(Aaliyah Wright)產下第二胎女兒卡麗(Kali)後一周接受美聯社訪問時說，她背負8萬元學貸，沒有太多存款可以支持女兒成年後的生活。

萊特與丈夫凱南‧萊特(Kainan Wrigh)都有穩定的工作，她是非政府機關的接案員工，他則是理髮師，年收入約7萬元，夫妻倆靠醫療補助(Medicaid)取得健保

萊特夫妻的收入水準符合女嬰申請「嬰兒公債」的資格，但她獲得的補貼會少一點。凱南說：「在成年階段，這筆錢可以成為女兒做大事的契機。」

「嬰兒公債」雖名為公債，但它更像信託，在貧童生活的關鍵時刻提供金援，並在受惠對象成年時獲得一大筆款項，用以支付高等教育學費、投資企業或付房貸頭期款。

截至8月中旬，華府已標記833名在該市出生的嬰兒，他(她)們年滿18歲時便能領到最高2萬5000元。

去年夏季起倡議「嬰兒公債」的華府市議員麥克杜菲(Kenyan McDuffie)說：「試想這些年輕人困於貧窮且從高中畢業時，有一個存款的帳戶等著他(她)們。」

華府 教育 健保

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