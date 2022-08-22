乾旱重創全球經濟 美、中、歐洲食物、能源價格走高

中國長江流域連日高溫，出現罕見的長期大面積乾旱。圖為流經重慶市的嘉陵江，水量大減，19日可見河底。(美聯社)

華爾街 日報報導，北半球連續發生嚴重乾燥，從加州 農場延伸到歐洲、中國等地河川都傳出重大災情，讓供應鏈塞車斷鏈問題更加惡化，食物與能源價格走高，已經受到壓力的全球貿易系統負荷因此增加。

中國熱浪 水力發電匱乏

中國國家氣候中心(National Climate Center)資料顯示，目前中國某些地區經歷的熱浪侵襲，持續期間之久是1961年最高紀錄以來最長的，水力發電匱乏之下，不少工廠只好暫時停止運作。 歐盟聯合研究中心(Joint Research Center，JRC)氣候學者托瑞提(Andrea Toreti)旨出，西班牙、葡萄牙、法國及義大利 也都出現旱災，恐將成為500年來損失最慘重的一波乾旱。

美國科羅拉多河水位降低，造成亞歷桑納等七州的水源大量減少，衝擊農地耕種。圖為亞州馬里科帕郡內的灌溉水渠乾枯。(美聯社)

美西旱災 1200年最嚴重

美國西部從20年前開始出現旱災，洛杉磯加大(University of California, Los Angeles)研究指出，如今美西地區旱災幾乎是1200年來最嚴重的。

研究人員根據特定地區樹木的年輪測量，了解每年降雨量及氣溫的變化趨勢，進而推估旱災程度。氣候科學家指出，今年發生乾旱的部分原因是反聖嬰現象(La Niña)的緣故，也就是赤道附近東太平洋水溫異常下降，導致氣候異常，歐洲、美國、亞洲部分地區降雨減少。

2000年以來 全球旱災數增29%

聯合國統計顯示，受到土地退化( land degradation)與氣候變遷影響，自從2000年以來，全球各地旱災數量增加大約29%。

華爾街日報指出，對全球規模最大的幾個經濟體來說，今夏乾旱對許多產業帶來傷害，包括發電產業、農業、製造業及觀光旅遊業等。因為疫情而衍生的供應鏈中斷問題，現在有如雪上加霜，受到俄烏戰爭影響而一路漲價的能源及食物，價格將繼續攀升。

美國亞利桑納州馬里科帕郡的農民安德森18日表示，今年此氣候大旱，將造成大半農地無法生產牲畜飼料用的苜蓿。(美聯社)

全美棉花收成 損失超過40%

專家估計，在美國國內，農民棉花收成恐將損失超過40%，歐洲、西班牙的橄欖油收成則將因為又熱又乾的異常氣候而縮水大約三分之一。

大半歐陸遭受嚴重乾旱。圖為塞爾維亞首都貝爾格萊德市郊一處水庫見底，露出死魚。(美聯社)

歐洲兩大河川 水位低電力缺

在歐洲，萊茵河(Rhine)及義大利波河(Po)堪稱兩大貿易動脈，但現在水位都出現歷史新低，導致製造廠商被迫減少出貨。河川水位下降也讓歐洲地區水力發電因此減少，至於另一個能源管道天然氣，則因俄羅斯減少供應而出現緊縮。

受到高溫影響，法國國內幾座核子反應爐紛紛降低生產，因為用來冷卻的河水，如今水溫變得過高。德國是對俄羅斯天然瓦斯仰賴最重的歐洲國家，現在則打算使用更多煤炭發電，卻因為萊茵河水位下降，導致煤炭運作出現耽擱。

內華達山 1/3農地缺水荒廢

加州境內的內華達山脈(Sierra Nevada)山區積雪量減少，導致整個區域水源供給受到衝擊，當地卻是全美國規模最大的農業產地。中央谷地(Central Valley)向來是加州農業重鎮，但加州西地供水區(Westlands Water District)官員指出，當地共計60萬英畝的農地當中，約有三分之一由於缺水，今年一直處於荒廢狀態。