NBC民調：74%選民認為美國走向錯誤方向

由於疫情，造成全球生產鏈危機。美國跨國企業開始紛紛把新廠改設美國國內，造成工作回流，就業機會大增。圖為佛州6月舉行人才招聘展，有上百家企業設站招才。(Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)民調 顯示，74%登記選民稱美國走向錯誤的方向，選民不滿現況，而經濟並非唯一選民最關切的議題，而是民主受到威脅。這顯示民意產生重大變化。

拜登 總統上周簽署氣候變遷與健保法案，奠定立法勝利里程碑，同時也為民主黨 挑戰期中選舉注入一劑強心針。

經濟新聞也推了拜登一把，7月就業報告顯示，當月新增52萬8000個就業機會，多周來上漲的油價也有所回跌。

NBC在12日到16日進行民調，訪查結果顯示，40%的選民肯定拜登處理經濟的方式，這比5月民調增加7個百分點。

在意民主受威脅 反高於經濟

然而，該民調顯示，經濟已非選民優先考量，選民更在意「民主受到威脅」(21%)、「生活費」(16%)，接著才是「就業與經濟」(14%)。

NBC於5月所做的民調顯示，22%選民最在意「生活費」，接著是「就業與經濟」(18%)，以及「投票權與選舉公正」(12%)。

民主黨民調機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)表示：「在政治方面，對拜登及民主黨而言，並非全是壞消息；勞工節將至，政治動盪可能對民主黨不利，但他們需要盡快變得更好。」

然而，拜登目前的施政滿意度為42%，同比5月持平。

NBC引述麥克英特夫的說法報導，拜登的施政滿意度在即將迎接選舉的情況下不太樂觀，「美國人訴苦(singing the blues)，這對代表民主黨的藍隊(blue team)11月期中選舉而言，並非好消息。」

盼誰獲國會掌控權 民調五五波

民調另顯示，47%的選民希望共和黨在期中選舉中奪回國會掌控權，45%選民希望民主黨繼續掌握國會多數。

8月另一項民調顯示，58%的選民不滿意聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，僅38%的受訪選民認同。

57%的登記選民表示，國會暴亂眾院特別調查委員會必須持續探究前總統是否涉及不法，因為川普需要為此負責，40%的選民則表示受到政治鼓譟且造成社會分裂的調查必須停止；若以黨派細分，希望調查持續的分別是92%的民主黨 選民、61%獨立選民和21%共和黨選民。