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華郵：2024大選 共和黨德桑提斯排第1 川普居次

編譯洪毅／綜合21日電
華郵對2024共和黨總統候選人的名次評比有變化，前總統川普受到機密文件被搜查事件影響，原來領先排名落州佛州州長德桑提斯之後。圖為2020年7月川普總統邀請德桑提斯州長在白宮參加活動。(美聯社)
華郵對2024共和黨總統候選人的名次評比有變化，前總統川普受到機密文件被搜查事件影響，原來領先排名落州佛州州長德桑提斯之後。圖為2020年7月川普總統邀請德桑提斯州長在白宮參加活動。(美聯社)

前總統川普住所海湖莊園(Mar-a-Lago)遭到聯邦調查局(FBI)搜查後，華盛頓郵報報導，該報定期分析的2024年代表共和黨角逐總統大選的最具潛力人選，首位的川普因此讓位於佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。

雖然川普依然是共和黨支持者間最具聲望的人物，甚至海湖莊園被搜可能還會強化這些選民的凝聚力；但是報導指出，排名出現變化的關鍵，除了潛在的、有關川普是否從白宮私帶文件到住家的法律問題外，更重要的是「川普主義」的餘波。

「川普主義」與「川普」不同，川普主義指的是直言不諱，甚至有些逞兇鬥狠的作風，以及鮮明反對左翼、進步主義的立場等。

自川普當選總統以來，愈來愈多共和黨人開始效仿川普主義，2024年大選除川普外，最具潛力的共和黨競爭者德桑提斯也是川普主義的一員，甚至在黨內也鮮少有人能出其右。

德桑提斯的其他優勢是，沒有川普因為各種法律問題而面臨的前景的不確定性，亦無他的政治包袱，甚至更能將川普主義化為實際政策，且更專注於細節，與川普時常迴避焦點的態度不同。

支持川普主義 不必然支持川普本人

報導指出，如密西根及新罕布夏州，德桑提斯的支持度已與川普相去不遠，支持川普的候選人幾乎都成功在初選中脫穎而出，川普背書的候選人則不然，表明開始有不少共和黨支持者開始認同：支持川普主義，不必然是得支持川普本人。

這是華郵因為海湖莊園被搜查，而認定德桑提斯成為最具潛力的共和黨總統參選人，儘管未來仍有變數的原因，川普的排名則次之。

前副總統潘斯名列第3、龐培歐第9

華郵排序的潛力名單中，第三至第十名依序為：前副總統潘斯，聯邦參議員提姆·史考特(Tim Scott)，維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)，聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，前駐聯合國大使妮基·海理(Nikki Haley)，聯邦參議員瑞克·史考特(Rick Scott)，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)，川普之子小唐納·川普(Donald Trump Jr.)。

川普 共和黨 德桑提斯

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