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一場精算？拜登經濟學成形 結局仍未定

編譯潘勛／綜合21日電
拜登總統本周將展開全美宣導造勢之旅，宣傳最近新的立法內容，推銷自己已政績。(美聯社)
拜登總統本周將展開全美宣導造勢之旅，宣傳最近新的立法內容，推銷自己已政績。(美聯社)

國會近幾周突然通過幾項對經濟影響重大的法案，讓拜登政府得以在美國經濟史上留下鮮明成績，踵繼以往民主、共和黨賢明總統的政策，目前呈現的影響是就業強勁，「拜登經濟學」(Bidenomics)蔚然成形，雖然通膨嚴重仍危及民主黨期中選舉選情，但拜登已做出成績，叫人好奇到底是存心如此還是意外。

華盛頓郵報指出，2022年8月堪稱拜登經濟學值得銘記的一個月，國會單在這個月就批准2800億元法案，包括擴大退伍軍人醫療；另2800億元新法旨在反制中國經濟崛起；降通膨法著重因應氣候危機、降低健保成本，另向大企業加稅。

最近立法連串勝利，讓拜登經濟學的戰役轉往更長期方向，影響全國稅法、能源部門等經濟結構面，話雖如此，兇猛的通膨一直是辯論的主題，即便這些方面也不能免。

白宮指出，新法旨在擴大美國生產力，幾千億元投資在基礎設施、半導體及再生能源，可確保更廣大的經濟面在未來繼續成長；經濟果實將惠及勞工大眾，就業市場緊俏，勞工取得議薪權，感受到好處。

但截至目前，拜登經濟施政成績，仍受限於通膨這個痛點；民調一致指出，民眾因高物價而憤怒，而且拜登立法成就總合起來，能否克服這個弊病猶在未定之天。

當前經濟之兇險，足以抹殺拜登政府聲稱的進步及長期轉型；若是聯準會為了抗通膨，轉向升息得太快，失業可能攀升，經濟重回衰退，但未能節制通膨，現任政府政治、經濟層面就要吞下苦果。

拜登主政下，經濟面值得稱道的便是就業市場活絡，勞工薪資、福利增加，另取回與資方談判的權力、籌碼。

但拜登最終留給美國經濟的遺緒，可能在日前通過的降通膨法，重振工業基礎而吸引製造業回流；另授權給聯邦醫療保險，與藥廠議價而降低處方藥價，但該措施要到2026年才生效，今年要期中選，2024有總統大選，目前選民對法案感受多大，不得而知。

共和黨籍經濟政策專家、曾任國會預算辦公室主任的霍爾茲艾金(Doug Holtz-Eakin)指出，拜登相較大多數總統，想由競選政綱做出成績，要困難得多，但現在他已拼湊出不少成就，問題在足不足以界定他的政績。

拜登 就業 勞工

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