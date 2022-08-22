大企業建廠招工 35萬工作回流美國 近12年新高

由於疫情，造成全球生產鏈危機。美國跨國企業開始紛紛把新廠改設美國國內，造成工作回流，就業機會大增。圖為佛州6月舉行人才招聘展，有上百家企業設站招才。(Getty Images)

製造業顧問公司Reshoring Initiative於上周發布最新報告，指美國各公司今年將有高達35萬個工作機會回流美國，是該公司自2010年統計以來的最高數據；事實上，過去一個月中，就有多達數十家美國公司表示有意返美新設工廠或拓展新業務；分析師認為，這與疫情 和生產鏈因素脫不了關係。

承諾將返美設廠的包括總部在愛達荷州的半導體製造商美光科技(Micron Technology)，宣布將投入400億元擴建總部並投資 記憶體生產；專營電池回收的環保企業Ascend Elements也表示預計投資10億元在肯塔基州打造鋰離子電池材料廠。

在疫情爆發以前，由於全球化影響，美國各大企業紛紛把生意做到全球每一個角落，並出於成本考量而在第三世界國家設廠製造；然而這兩年來由於疫情影響，加之俄烏、台海等地地緣政治緊張，政府呼籲在外企業回流以免生產鏈因全球局勢影響而震盪，影響企業產能，為此通過芯片法案(Chips and Science Act)等多項重要立法，為在美生產的半導體產業、電動車製造業等提供稅務優惠。

正因如此，美國銀行股票分析師霍爾(Jill Carey Hall)認為，企業的回流將會是一個長期趨勢；巴克萊銀行(Barclays Bank)更觀察到標普500強企業在母國的新聘員工數量明顯增加，跨境併購的活動也顯著下降，預示著短期內企業活動偏向保守的態勢；巴克萊銀行經濟學家凱勒(Christian Keller)說：「全球化現象正在倒退。」

然而，製造業回流對於美國藍領階級而言不見得是一項利多，因為在美國聘僱勞工 的人力成本比第三世界國家高太多，因此即便製造業回流美國，企業也傾向開發自動化技術以撙節成本；先進自動化產業協會(Association for Advancing Automation)統計，北美製造業公司今年第一季共下訂了1萬1595個機器人，價值6億4600萬元，數量比去年還多。

Reshoring Initiative總裁墨瑟(Harry Moser)就說：「當公司回流美國時，他們都知道若要在美聘僱勞工要多花三到五倍的費用，當然會選擇長期成本較低的自動化作業系統。」