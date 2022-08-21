太熱了…UPS員工和郵差被曬到虛脫、嘔吐 卡車內150℉

各地持續高溫，優比速(UPS)快遞員工和郵差在陽光曝曬的極端環境下工作殊為不易。(歐新社)

天氣太熱，優比速(UPS)快遞員工和郵差在陽光曝曬下的極端環境工作，熱傷害頻傳。

紐約時報20日報導，今年7月的某天高溫 日子，26歲的古貝爾(Nicholas Gubell)晚間8時在長島 的快遞工作接近尾聲，他卻開始感到頭昏眼花；他當天頂著華氏80多度的高溫，配送約200件包裹。

他大多數時間困在金屬外殼、沒有冷氣的卡車內，也不是每次暫停也都能停在送貨地址的附近，他至少要走一分鐘才能回到車上；他感覺不適後，將車停靠路邊，他察覺自己發抖且無法好好說話，口乾舌燥的他打電話報案，勉強地說：「我快虛脫了。」

救護人員到場後，利用冰塊讓他的身體降溫並將他送醫。他說：「我盡力撐著。」

今夏全美遭遇熱浪 酷暑，高溫頻破紀錄，學者專家發出數百萬條提醒與告示，但像古貝爾這樣的貨運員工或郵差仍得開著無空調的卡車四處送貨；部分UPS員工曬出車內溫度的照片，顯示卡車後座高溫達華氏150度。

熱浪導致許多貨運駕駛生病，他們疾呼改善工作環境。

國際卡車司機工會(International Brotherhood of Teamsters)代表全美35萬名UPS員工，其中德州「Local 767」分會主席李維(Dave Reeves)說：「他們嘔吐，身體機能衰退，很慘。」

政府紀錄顯示，這個問題並非單一狀況；2015年以來，至少270名UPS和美國郵局(USPS)駕駛因為過度曝曬而生病，許多病例得就醫接受治療。

紀錄顯示，FedEx等快遞公司的數十名員工熱衰竭，其中五人在過去幾年間喪命。

國際卡車司機工會表示，貨運駕駛的熱相關傷害、疾病和死亡往往嚴重未通報。

第一宗引起大眾關注的事件發生在2019年，非營利新聞調查機構「公共誠信中心」(CPI)和「國家廣播公司新聞網」(NBC News)都報導了郵件與快遞員工面臨的熱傷害風險。

李維表示，光是過去六周，「Local 767」的9500名員工就有18人受到熱傷害，「實際情況絕對更糟」。

熱浪是否與氣候變遷相關仍待分析，但科學家表示，全球熱浪無疑更熱、更頻繁且持續時間更長。