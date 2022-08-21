7州與聯邦錯過協商截期 科羅拉多河缺水危機未解

美國西部的歷史性乾旱仍看不到減弱跡象，科羅拉多河部分出現乾涸，聯邦政府已強制性實施減少用水措施，並要求各州制定額外的行動計畫。(Getty Images)

科羅拉多河缺水危機繼續擴大；全美依賴這條關鍵河流供水的七個州，儘管都明白事關緊要，卻仍在16日錯過了聯邦政府 設定的各州須提出15%至30%削減用水方案最後截期；然而，聯邦政府也再次未能提出它之前威脅的削減用水強制規範。

科羅拉多河從洛基山脈流向西南沙漠，供應加州 、亞利桑納州、科羅拉多州、內華達州、新墨西哥州 、猶他州、懷俄明州等七個州4000萬人外加墨西哥的用水，並維持每年150億元農業產業灌溉。但一個世紀以來，管理水資源共享的協議對於可用水量的假設錯誤，隨著氣候變遷該地區變得更加炎熱乾燥，用水估算的差異再也忽視不得。

擁有科羅拉多河水的兩個最大水庫─鮑威爾湖(Lake Powell)和米德湖(Lake Mead)已降至危險低水位，速度比任何人預期都要快，可能破壞水力發電和輸送到城市和農場的水。儘管人人都同意危機高漲，但各州和聯邦政府遲遲未就如何削減用水達成共識。

加州擁有這條河流的最大使用權，該州前高級水務官員馬庫斯 (Felicia Marcus) 說：「大家一直想避開這一天，但我們不能指望大自然明年可以來救我們，現在是做出艱難決定的時候了。」

17日走訪加州的聯邦內政部開墾局局長圖頓(Camille Calimlim Touton)不願具體說明當局將在何時或將如何採取更嚴厲行動。她只說，聯邦政府「已準備好獨自向前邁進」，也將「繼續與所有人討論此過程」。

但不是每個人都滿意這種方法。事實上，聯邦任何單方面行動，都可能將對話從談判桌轉至法庭，行動時間勢必會拖得更長。

內華達州南部水務局總經理恩茨明格(John Entsminger)表示，「他們至少要非常清楚地說明將如何施加威脅」。

若要削減用水，勢必要決定哪些人須用得更少一些。而且各州也須利用其他資源並採用廢水回收等技術來彌補不足，水費可能上漲。

目前已有部分地方官員自願實施嚴格保護措施，包括限制草坪澆水和支付農民不耕地的費用。拜登總統16日簽署的「降低通膨法案」氣候立法提供40億元經費，可用於支付科羅拉多河用戶削減用水費用，但目前尚不清楚將如何運作。

越來越多資深官員和環保倡議者表示，各州和聯邦政府都在強調局勢的嚴重性，卻遲遲不採取有意義的行動，傳遞出混亂信息。上科羅拉多河委員會(Upper Colorado River Commission)律師兼前主任埃克倫德(James Eklund)說：「不採取任何行動，就表示我們正在走向懸崖。」