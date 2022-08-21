缺水了…加州鼓勵移除住家草坪 各地提供回饋金

草地是最大的單一灌溉「作物」，由於持續乾旱，許多城市不得不從住家草坪下手，付錢請居民將草坪替換成耐旱植物。圖為為加州的一個住家在給草坪澆水。(Getty Images)

西部地區乾旱嚴重，遲遲未有明顯的緩解跡象，許多城市不得不從住家草坪下手，付錢請居民將草坪替換成耐旱植物。

國家航空暨太空 總署(NASA)及國家海洋暨大氣管理局(NOAA)的研究表明，草地是國內最大的單一灌溉「作物」，超越玉米和小麥，研究指出，到2000年代早期以前，草皮面積總和約6萬3000平方哩，比喬治亞州還大。

根據此研究數據，養護草坪需要消耗一戶家庭75%的用水量，隨著氣候變遷 使乾旱問題加劇，加州 將很快無法負擔這種奢侈品。

南加州都會水務局(Metropolitan Water District)供應1900萬人用水，現在在該水區移除一平方呎的草地將獲得2元回饋金；都會水務局向有線電視新聞網(CNN)透露，7月申請除草回饋金的個案數增加四倍，達1172件。

加州蘭喬米拉市(Rancho Mirage)的除草個案數5月時呈現爆炸式增長，當時市議會表決提供50萬元預算資助除草回饋金。

市議員唐恩斯(Steve Downs)說：「草皮移除計畫非常受歡迎，所有的回饋金幾乎立刻就被領取。」他表示蘭喬米拉市的管理者投票決定追加150萬元的回饋金，除草計畫支出達到200萬元。

加州公共政策學會(The Public Policy Institute of California)水政策中心估計，加州409個水資源管理單位中有將近50%提供某種形式的除草回饋，住家與商業皆包含在內。

回饋金需透過申請領取，並遵守各區域的規定種植替代植物，如洛杉磯區域的都會水務局禁止以人造草坪替換原草坪。

加州許多水區的新草坪替換規定也要求屋主增添雨水桶，配置於庭院收集雨水；還有居民添加如水晶般的特殊土壤添加劑，膨脹後能夠吸收、保持水分。

聯邦政府宣布明年起科羅拉多河(Colorado River)缺水升為第二級(Tier 2)，這不會直接影響加州的供水，但專家警告，假若西部地區的水資源危機繼續其目前的趨勢，加州很快便會面臨嚴重的缺水問題。