極端氣候 世界6大河川「乾」著急

科羅拉多河兩大主要水庫之一的米德湖，水位已下降到有如一池死水，魚也無法生存。(Getty Images)

人為造成的氣候危機使全球極端天氣進一步惡化，滚滾熱浪 一波又一波席捲北半球各地，北美洲、歐洲、亞洲及中東地區有如處於火燒狀態，加上嚴重的缺水，分布在這些地區的世界六大河流，部分河段已經見底，這不僅影響河流，還影響依賴河流生活的人民及經濟。

美國科羅拉多河 乾涸如死水

美國西部的歷史性乾旱仍看不到減弱跡象，科羅拉多河(Colorado River)部分出現乾涸，為了保護河流流域，聯邦政府已強制性實施減少用水措施，並要求各州制定額外的行動計畫。

科羅拉多河兩大主要水庫之一的米德湖(Lake Mead)，水位已下降到有如一池死水。它的水位自2000年以來一直呈下降趨勢，2020年開始下降幅度更大。科羅拉多河缺水危機的後果是非常嚴重，因為有7個州及墨西哥部分地區共約4000萬人，都是依賴它來飲用、農業灌溉及發電。

中國出現六年來時間最長的大旱，長江部分地區斷流現出河床。圖為重慶巴南區一座常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面。(路透)

中國長江大旱 部分支流已見底

中國九年來首次發出全國乾旱警報，熱浪是六年來最長的，今年嚴重大旱，使境內亞洲最長河流長江，部分地區出現斷流現出河床，多條支流已乾涸見底。

官方報導，其中擁有8400萬人口的四川省，今年降雨量只為以往的一半，一些水庫完全乾涸。水力發電約占電力容量80%，其中大部分來自長江，隨著水流放緩，發電量減少，當地政府下令所有工廠關閉六天。

流經德國的萊茵河由於嚴重乾旱，部分河床露出水面，通過它的船隻必須繞過重重障礙，從而減慢整個過程。(Getty Images)

歐洲萊茵河 低水位拖慢航程

萊茵河(Rhine River)始於瑞士阿爾卑斯山，流經德國 和荷蘭，然後一路流向北海，是歐洲航運的重要通道，但現正處於一場噩夢。嚴重乾旱下，部分河床露出水面，通過它的船隻必須繞過重重障礙，從而減慢整個過程。

萊茵河沿途有許多不同的水位，例如德國法蘭克福以西的考布(Kaub)，水位已降至只有32公分(約12.6 英寸)。航運公司認為水位若低於40公分便無法通航。

橫穿義大利北部的波河，出現70年來最嚴重的乾旱，水位低至最近在河床發現一枚二戰時的炸彈。(路透)

義大利 波河乾渴 打擊農作物生產

橫穿義大利北部的波河(River Po)，水流由阿爾卑斯山的冬季積雪及春季的強降雨所形成，往常只會擔心它的洪水，但現在卻不一樣。由於義大利北部出現70年來最嚴重的乾旱，水位低至最近在河床發現一枚二戰時的炸彈。

該地區數以千萬計的人主要依靠農業為生，義大利約30%的食品產自波河沿岸，因而影響了農作物的生產及出口。

法國盧瓦爾河缺水 核電站受影響

法國盧瓦爾河(Loire River)擁有一個葡萄園山谷，出產全球最著名的葡萄酒，它綿延約 600 英里，被認為是法國最後一條野生河流，支撐著整個山谷的生物多樣性生態系統，大部分受到聯合國教科文組織的保護。

衛星圖片顯示，盧瓦爾河露出的河床比水還要多，山谷周圍的土地大多是棕色及枯萎的。沿河有四個核電站，為了確保有足夠的水來冷卻，當局正透過水壩向河放水。

穿越歐洲10個國家的多瑙河，在匈牙利的部分支流水位下降到大型船隻已難以扺達，當地的旅遊業受沉重打擊。(歐新社)

西歐多瑙河大船難行 旅遊業蒙陰影

多瑙河(Danube River)是西歐最長的河流，是穿越10個國家的重要航運通道。儘管它的乾旱情況不像歐洲其他一些河流那樣惡劣，但羅馬尼亞、塞爾維亞及保加利亞，工人正在疏濬河流，以確保船隻仍能航行。

它部分支流水位已下降到無法完全通航，大型船隻已難以扺達匈牙利，當地的旅遊業受沉重打擊。