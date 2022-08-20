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受害事件頻傳 柬埔寨內政部長：整個政府動起來打擊人口販運

編譯李京倫／即時報導
柬埔寨內政部長韶肯。（路透）
柬埔寨內政部長韶肯。（路透）

美聯社與金邊郵報報導，柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日主持跨部會會議，表示內政部正在清查使館人員之外所有住在柬埔寨的外國人，尤其是人口販運受害者，警方18日已清查干丹和施亞努省在酒店、出租房和賭場居住或工作的外國人，逮捕數名人口販運嫌犯，並保護幾名受害者。

韶肯要整個政府動起來打擊人口販運，並留意所有相關資訊以便及時防範。他還提到柬埔寨與美國合作打擊人口販運的重要性。

柬埔寨反人口販運委員會常任副主席朱文英（Chou Bun Eng）在會議中表示，今年上半年，警方已調查和打擊74件人口拐賣和性剝削案件，目前已有83名嫌犯移送法院．包含7名未成年罪犯；在此波調查中，有4個國家共12名外籍人士涉案，警方也解救156名受害者，其中106位是女性。

朱文英說，今年上半年，柬埔寨國家級和次國家級機關、政府當局、相關部會與夥伴組織合作，打擊人口販運、性剝削並確保安全遷徙，超過230萬人受惠，主要是移工。

美國國務院7月發布「2022年人口販運報告」，其中柬埔寨從原本的「第二級觀察名單」降至最差的第三級，原因是未完全達到消除人口販運的最低標準，也不曾做出重大努力。當時韶肯表示「震驚」，強調柬埔寨努力不懈打擊人口販運。越南、緬甸同為第三級，泰國則是第二級。

有媒體報導，由於柬埔寨政府嚴查人蛇集團，人口販運版圖開始轉移到杜拜。

逾300台人淪豬仔 柬國內政部長：已逮捕數名人蛇嫌犯

編譯徐榆涵／即時報導

近期不少台灣人遭詐騙集團騙至柬埔寨，慘遭凌虐、性侵甚至活摘器官等案件頻傳，統計顯示至少還有300多位國人受困異鄉。對此，柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日在跨部會議中表示，柬埔寨內政部正在全國範圍內，對居住在柬埔寨的外國人進行檢查，除了大使館人員，尤其是可能遭人蛇集團拐賣的外籍人士。

美國《外交家雜誌》（The Diplomat）報導，韶肯表示，其中干丹（Kandal）與西港所在的施亞努省（Preah Sihanoukville）警方，已經在18日清查了轄區內的酒店、出租物業，以及在賭場工作的外籍人士身分，結果逮捕數名涉嫌人口販運的嫌犯，多名受害者也在警方的保護當中，正在釐清那些所謂的受害者口供是否都屬實。

韶肯未具體說明有多少人被捕以及嫌犯所屬國籍，但證實一些外國人對警方供稱，他們誤信可從事高薪合法工作，但到柬埔寨後就被迫從事非法工作，與當初說好的工作性質不同。

柬埔寨警察局副局長柴納瑞斯（Chhay Sinarith）表示，近年來柬埔寨當局發現許多誘騙非法勞工的人蛇集團，並已逮捕數百名來自中國和台灣的涉案人員，其中大部分嫌犯來自中國，他們在柬埔寨設立基地，專門從事網路詐騙。

內政部 詐騙集團 國務院

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