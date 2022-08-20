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疫情衝擊、串流平台競爭 全球第2大影院集團陷破產危機

編譯洪毅／綜合19日電
在國內擁有超過500間電影院的Regal Cinemas母公司Cineworld，傳正向法院聲請破產。(路透)
在國內擁有超過500間電影院的Regal Cinemas母公司Cineworld，傳正向法院聲請破產。(路透)

由於串流平台的競爭，以及話題新片數量減少，導致電影院營運表現迄今仍無法恢復新冠疫情衝擊前的水準；在如此嚴峻形勢下，在國內擁有超過500間電影院的Regal Cinemas母公司Cineworld，據傳正準備向法院聲請破產

華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，總部在英國倫敦、世界第二大影院集團，規模僅次於AMC的Cineworld正在與律師團隊合作，同時與其債主協商，為在美國及英國進入破產程序做準備，以重組公司，尋求減債可能性。

Cineworld發言人19日表示，旗下所有Regal Cinemas影院營運如常，不會受到影響。

娛樂產業是新冠疫情期間衝擊最深的產業之一，不過在政府紓困，以及投資人期待後疫情時代反彈的前景下，不少企業得以度過難關；然而在電影業界，儘管經濟封鎖大體上已成過去，普遍仍陷慘澹經營。

業界人士推估，今年全美票房收入為70億元，依然只有疫情前的三分之二左右；全美戲院公會(National Association of Theatre Owners)則表示，疫情期間撤下500個電影螢幕後，全國影院螢幕總數自此就無變化。

Cineworld本周就曾表示，觀影人次正在恢復，但是「遜於預期」；而該公司的財務前景亦不佳，2020年虧損27億元，隔年再虧損5億6600萬元，現金流展望負面，租金開銷及償債壓力沉重，例如不久後還有50億元債券到期。

電影院沒有迎接「後疫情」反彈，票房收入不振的主因，是串流平台的競爭，以及好萊塢籌拍電影受到疫情擾亂，導致話題新片數量減少，有些電影甚至選擇直接放上串流平台，在在衝擊觀眾回流影院的趨勢。

Cineworld的最大競爭對手AMC同樣陷入慘澹經營，但與之不同的是，AMC透過話題炒作維持流動性，其股票成為一檔「迷因股」(Meme stock)，在一窩蜂操作下，股價不時暴漲。

近期串流平台成長陷入瓶頸，好萊塢業界近期表示，重心將逐漸轉回影院；但是消息人士多，這一切對Cineworld來說恐怕是「為時已晚」。

電影院 疫情 破產

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