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航班誤點 運輸部要求航空公司發餐券、提供住宿

編譯孫梁／綜合19日電
運輸部長布塔朱吉要求航空公司幫助受到航班取消和晚點困擾的旅客，要為在機場過夜者提供住宿，為誤點三小時以上的旅客提供餐券。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉要求航空公司幫助受到航班取消和晚點困擾的旅客，要為在機場過夜者提供住宿，為誤點三小時以上的旅客提供餐券。(美聯社)

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)要求航空公司更多幫助受到航班取消和晚點困擾的旅客，至少為機場過夜者提供住宿，為誤點三小時以上的旅客提供餐券，否則運輸部將制定保護旅客權益的新法規。

運輸部19日公布布塔朱吉給十家航空公司執行長的信，美國航空公司協會(Airlines for America)發言人說，為了提供高水平服務，各航空公司將克服勞動力市場緊缺等挑戰。該協會的成員包括美航(American)、聯航(United)、達美(Delta)和西南航空(Southwest)。

運輸部最近提出為航班取消和改簽的旅客退款的新規定，還表示要制定更多新規，以使受航班取消和延誤影響的旅客得到更多權益保護。

布塔朱吉一直在與航空公司討論今年春末出現的大量航班取消和晚點問題，對航空公司擴大招聘和減少飛行路線以適應航班數量的舉措表示讚賞，但認為「旅客今年夏天面臨的航班紊亂是不可接受的」。

但地區航空公司協會對布塔朱吉讚賞為適應航班數量而削減飛行路線表示質疑；協會會長布萊克(Faye Black)認為，航班減少是飛行員短缺造成的，對使用小機場的旅客傷害尤其大。他說：「航班取消和晚點的原因很多，要從長計議解決飛行員的短缺問題，而不能僅是削減運力，只為大都會中心的旅客服務。」

航空公司今年迄今取消14萬6000個航班，占航班數量的2.6%，航班延誤近130萬次；航班取消率比疫情前的2019年同期增多三分之一，晚點率多出近四分之一。

聯邦航空管理局(FAA)認為，航空公司在疫情爆發後鼓勵員工離職，因此許多航班取消和晚點的主因是人手不足。但航空公司則反嗆FAA，指FAA管理的空管員不足也是因素。

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