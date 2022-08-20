我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

通膨飆升 1個孩子養到17歲 至少要花31萬元

編譯洪毅、周芳苑／綜合報導
今年通膨飆升，估計養個孩子到高中畢業，至少得花30萬元，成了不少家庭的負擔。(Getty Images)
今年通膨飆升，估計養個孩子到高中畢業，至少得花30萬元，成了不少家庭的負擔。(Getty Images)

由於通膨率飆升，養兒育女的成本也在節節上揚；布魯京斯研究院(Brookings Institution)推估，現在要將孩子養育到高中畢業，將花費31萬605元，平均每年需1萬8271元。

華爾街日報(WSJ)報導，布魯京斯研究院的推估，假定一對已婚，收入居全國中等水平且膝下已有兩名子女的夫婦，若養育2015年出生的孩子，一直到17歲高中畢業之前的開銷估計。

養兒育女總開銷增加2.6萬元

數據的改變，來自於通膨的變化，最新的數據，是假定2020年後至2032年間，平均每年的通膨率為4%；與之前平均每年的通膨率2.2%的估算數字相比，新的數據使得養兒育女的總開銷增加2萬6011元至31萬605元，增幅達9%。

布魯京斯研究院成員伊沙貝·索希爾(Isabel Sawhill)表示，通膨的預測並非絕對，儘管當下通膨率非常高，但聯準會也在努力於壓低通膨，通膨率會升到多高、影響有多廣泛、持續多久仍有不確定性。

打算再生一個？父母卻步

不過索希爾說，由於物價愈來愈高，也可能覺得需要做更多工作以養兒育女，讓現在很多人在準備生第一胎或第二個孩子前得三思而行。

布魯京斯研究院的估算，涵蓋住房、飲食、衣物、醫療保健、托嬰托兒，甚至尿布、理髮等生活開銷；智庫Urban Institute成員黛安·希爾德(Diane Schilder)則表示，保母、幼兒園等托兒服務通常是養兒育女的過程中，負擔最沉重的開銷之一。

在費城經營托兒所的艾德利安·布力格(Adrienne Briggs)表示，許多家長的托兒開銷須仰賴政府補助，占比約達一半，若通膨襲來恐怕是雪上加霜；布力格還說，她經營托兒所的收入，換算工作的時薪還不到賓州的7.25元最低工資。

家庭年收不到3萬 難負擔

索希爾還說，養兒育女成本上升的趨勢，對低收入家庭有「不成比例」的影響，年收入不到3萬的單親家庭，恐將「難以負擔」；聖地牙哥加州大學等機構的報告則指出，許多非裔家庭也有陷入困境的風險。

面對節節高升的物價，許多民眾的採購或將轉向更廉價的商品，但是許多弱勢家庭本來就只能採購最廉價的商品，導致通膨席捲時，財務收支非常難以管控。

例如家住匹茲堡、養育十名親生及親戚子女的非裔母親瑪菲·門多薩(Muffy Mendoza)就說，他們家的開支已「減無可減」，最近的舉措是解約有線電視。

非裔 低收入 加州大學

上一則

美中俄3強會面？習近平、普亭將出席G20峰會

延伸閱讀

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬
去年全美房租大漲40% 一州例外…愛達荷下跌19%

去年全美房租大漲40% 一州例外…愛達荷下跌19%
策略師：當前股市走勢不像牛熊交戰 倒像貓捉老鼠

策略師：當前股市走勢不像牛熊交戰 倒像貓捉老鼠
民眾尋求慰藉 帶動垃圾食物類股大漲

民眾尋求慰藉 帶動垃圾食物類股大漲

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了