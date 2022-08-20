通膨飆升 1個孩子養到17歲 至少要花31萬元

今年通膨飆升，估計養個孩子到高中畢業，至少得花30萬元，成了不少家庭的負擔。(Getty Images)

由於通膨率飆升，養兒育女的成本也在節節上揚；布魯京斯研究院(Brookings Institution)推估，現在要將孩子養育到高中畢業，將花費31萬605元，平均每年需1萬8271元。

華爾街日報(WSJ)報導，布魯京斯研究院的推估，假定一對已婚，收入居全國中等水平且膝下已有兩名子女的夫婦，若養育2015年出生的孩子，一直到17歲高中畢業之前的開銷估計。

養兒育女總開銷增加2.6萬元

數據的改變，來自於通膨的變化，最新的數據，是假定2020年後至2032年間，平均每年的通膨率為4%；與之前平均每年的通膨率2.2%的估算數字相比，新的數據使得養兒育女的總開銷增加2萬6011元至31萬605元，增幅達9%。

布魯京斯研究院成員伊沙貝·索希爾(Isabel Sawhill)表示，通膨的預測並非絕對，儘管當下通膨率非常高，但聯準會也在努力於壓低通膨，通膨率會升到多高、影響有多廣泛、持續多久仍有不確定性。

打算再生一個？父母卻步

不過索希爾說，由於物價愈來愈高，也可能覺得需要做更多工作以養兒育女，讓現在很多人在準備生第一胎或第二個孩子前得三思而行。

布魯京斯研究院的估算，涵蓋住房、飲食、衣物、醫療保健、托嬰托兒，甚至尿布、理髮等生活開銷；智庫Urban Institute成員黛安·希爾德(Diane Schilder)則表示，保母、幼兒園等托兒服務通常是養兒育女的過程中，負擔最沉重的開銷之一。

在費城經營托兒所的艾德利安·布力格(Adrienne Briggs)表示，許多家長的托兒開銷須仰賴政府補助，占比約達一半，若通膨襲來恐怕是雪上加霜；布力格還說，她經營托兒所的收入，換算工作的時薪還不到賓州的7.25元最低工資。

家庭年收不到3萬 難負擔

索希爾還說，養兒育女成本上升的趨勢，對低收入 家庭有「不成比例」的影響，年收入不到3萬的單親家庭，恐將「難以負擔」；聖地牙哥加州大學 等機構的報告則指出，許多非裔 家庭也有陷入困境的風險。

面對節節高升的物價，許多民眾的採購或將轉向更廉價的商品，但是許多弱勢家庭本來就只能採購最廉價的商品，導致通膨席捲時，財務收支非常難以管控。

例如家住匹茲堡、養育十名親生及親戚子女的非裔母親瑪菲·門多薩(Muffy Mendoza)就說，他們家的開支已「減無可減」，最近的舉措是解約有線電視。