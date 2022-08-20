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通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

「陽光帶」物價今年漲10% 2大原因成「通膨震央」

編譯盧炯燊柯立偉／綜合報導
全美通貨膨脹嚴重，陽光帶各州堪稱通膨的「震央」。圖為消費者在加州一家超市挑選番茄。(Getty Images)
全美通貨膨脹嚴重，陽光帶各州堪稱通膨的「震央」。圖為消費者在加州一家超市挑選番茄。(Getty Images)

全國各地的通膨率都在急升，但鳳凰城、亞特蘭大、邁阿密及坦帕(Tampa)這些陽光帶城市的通膨率尤其嚴重，今年迄今的物價漲幅遠高於10%，超過7月份全國平均的8.5%；不僅如此，美國南部地區通膨率高達9.5%，也高於其他地區，東北部的通膨率只為7.3%。

造成這個嚴重差異的其中一個原因，在於今年初飆升的燃料及電力成本，因為陽光帶城市居民均依賴汽車及空調，由於這占地區消費預算較大比例，自然推高了通膨。

另一個更重要原因是住房成本的上漲，就以鳳凰城為例，租金比一年前上漲了21%，邁阿密租金大約上漲了14%。相對全國城市的租金，僅上漲6.3%。

與2008年金融海嘯時的情況一樣，陽光帶的數據可以給視為某種風向的指標，例如全國7月份通膨率，由前一個月的9.1%放緩至8.5%，但南部地區仍然出現物價飆升的情況，估計在一段長時間內仍然會繼續。

房地產公司Redfin不動產經紀人惠爾波(Van Welborn)說：「現在房價高漲的現象與2008年金融海嘯有點像，但成因截然不同，當時太多人大量購買根本不需要買的房子大炒地皮；現在則是因為其他地區的民眾為了逃避通膨而搬來鄉下地方，結果卻因為大量湧入的遷入人口，導致房價節節攀升。」

由於政府統計數據的方式，陽光帶城市租金的上漲，需要時間才能反映到官方通膨數據；以鳳凰城為例，由於租金上升，使官方的通膨率仍在飆升，這種影響將會反映到全國。

追蹤實時市場租金的報告指出，去年陽光帶城市的租金漲幅，比紐約、加州聖荷西和西雅圖等都會城市更大；此外，佛州坦帕的物價上漲速度比紐約市等地區更快。

南部地區及陽光帶城市從租金到消費品到服務的價格都在漲，有人歸咎是外州居民大量湧至所造成。多年來，人們一直從沿海大城市湧向生活成本較低的城市，隨著疫情大流行的爆發，這個趨勢更進一步加速，這樣的情況也正在西部地區及陽光帶出現。

經濟學者馬爾(Taylor Marr)指出，隨著大量人口從其他地方湧入陽光帶城市，讓房地產市場供不應求，很多通膨的變化都與這些遷移模式有密切關係。

他指出，這還不僅僅是居住問題，由於目前的遠距工作模式，當不少人離開舊金山及紐約這樣的大都會，前往傳統上更負擔得起的社區時，他們通常帶著大城市所賺取的高薪而至，這樣一來推高了一系列產品的價格。汽車價格、日托中心費用乃至食品帳單，都會對激增的需求作出反應。

租金 汽車 房地產

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