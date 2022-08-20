抗通膨 家居裝修店「勞氏」發5500萬元獎金給時薪工

為緩解通膨下的生活壓力，勞氏家庭用品店發出5500萬元獎金給領時薪的員工。(Getty Images)

繼若干大企業以具體行動協助員工紓緩通膨壓力後，連鎖家居裝修用品店勞氏(Lowe's)在財報電話會議上也宣布，將撥款5500萬元發獎金給一線時薪員工。

最近油價和旅行費用略降，但今夏出現40年來最大通膨仍影響許多人，難以負擔雜貨和其他必需品；微軟(Microsoft)、艾克森美孚(ExxonMobil)、沃爾瑪(Walmart)、聯合服務汽車協會銀行(USAA) 及其他企業先前已發獎金、加薪甚至送禮卡，協助員工因應不斷上漲的生活開支。

根據布魯京斯研究院(Brookings Institution)今年稍早研究，全美仍有許多大企業未出手相助。

勞氏執行長埃里森(Martin R. Ellison) 宣布，本季將對一線時薪工加碼發獎金，這些員工擔任最重要的工作，公司深表感謝；勞氏網站稱，總計約有30萬名員工，但未說明每位員工獎金金額和發放時間。

全美勞力短缺，各公司想方設法留才；南加大 學馬歇爾商學院(USC Marshall School of Business)金融教授哈里斯(Larry Harris)就說，企業提高工資和發獎金通常是為了留住員工。

哈里斯說，勞力短缺有若干原因，其中，戰後嬰兒潮陸續退休 、出生率33年前開始下降，導致18至25歲踏入勞力市場的人只占離開就業 市場人數一小部分，再加上疫情爆發，許多人覺得人生苦短，思考是否該提早退休。

哈里斯認為，發獎金可提供臨時幫助，但不如加薪有用；加薪是永久性、獎金是暫時的，勞氏和其他發放獎金的企業尚未準備好加薪，但一旦流失員工，就不得不加薪。

企業給予額外獎金將衍生後果；哈里斯說，加薪或發獎金可能推升商品價格、進而加劇通膨，這是惡性循環，商品價格上漲導致通膨加劇、進而稀釋工資實質價值，接著必須進一步加薪，加薪又助長通膨，不斷循環。