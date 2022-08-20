全美房租平均漲40% 僅這州下跌了19%

全美房屋租金持續上漲，只有愛達荷州平均租金下降。圖為德州休士頓一棟房屋前面的出租標示。(Getty Images)

全美公寓房租去年頻頻上漲，卻只有一州例外，那就是愛達荷州 。

租屋網站Rent.com數據顯示，愛達荷州7月的平均一房公寓租金 同比去年減少19%。

新冠肺炎疫情 最慘重時，愛達荷州的房市堪稱全美最火熱之一，成千上萬人遠離大都市，愛達荷州大興土木以容納更多新居民；然而，愛達荷州的租屋房市卻開始冷卻。

房地產網站Zillow首席經濟學者歐森(Skylar Olsen)說，「現在感覺比全國遲緩，因為一開始的競爭太激烈了。」

愛達荷州首府波夕市(Boise)等城市在疫情期間成為遠距工作者的天堂，許多人在尋找廉價住房。

儘管全美租金在40年來最慘通膨期間頻頻上漲，仍有少數例外城市；上月一房公寓租金下跌的城市包括加州安那罕(Anaheim)、馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)、佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale)、亞利桑納州格蘭岱(Glendale)，以及密蘇里州的聖路易(St. Louis)。

Rent.com指出，全美一房和兩房公寓的房租平均上漲近40%；經濟學者表示，部分地區的房租創史上新高，目前平均一房公寓的房租為1770元，兩房公寓的房租為2106元。

專家分析，房租上漲的主因是需求增加，潛在買房者考量高房貸利率而重回租屋市場，

歐森表示，更多離巢的Z世代和年輕的千禧世代也在找房。

美國銀行(Bank of America)近期研究顯示，Z世代租屋者面臨最高的房屋上漲壓力，付租中位數比去年增加16%，相較嬰兒潮世代則為3%。

住房倡議團體KC Tenants主任塔拉‧拉古維爾(Tara Raguhveer)表示，除了前述因素外，無良房東惡意漲價也是房租走高的原因。她說：「房東不依屋況及住宿品質定價，而是根據市場變化調整價格，可能利用通膨當藉口，實際漲幅遠高於通膨。」