我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

憂衰退 全美半數雇主暫停招人、準備裁員

記者顏伶如、編譯周芳苑／綜合報導
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

聯準會大幅升息以強硬手段對抗通膨，引發各界揣測美國經濟可能陷入衰退，國際知名會計師事務所普華永道(PricewaterhouseCoopers，PwC)公布最新調查指出，美國企業經歷過去一年來瘋狂招聘之後，如今約半數雇主將縮編人力。

福斯新聞網(Fox News)19日報導，PwC7月對全美700多位來自不同產業的企業主管及董事會成員進行調查，約半數受訪者表示，已經做好準備即將縮減人力，甚至已經開始縮編。約52%受訪主管說，公司已經凍結求才。

調查統計顯示，約有46%企業不再提供新進員工簽約紅利或降低簽約紅利。過去一年受到就業市場吃緊影響，不少企業為了招募員工展開搶人大作戰，紛紛提供優厚簽約紅利吸引應徵者。另外，約有44%企業打算撤銷額外招聘誘因。

調查指出，受訪者認為目前企業正採取積極手段精簡人力，挑選具備不同技能的員工，為日後人力團隊打造適當的組合。

報告指出：「如此結果並不讓人感到意外。過去幾年就業市場緊俏，經過一段時間的大規模招兵買馬之後，企業主管察覺只雇用員工以及雇有具備適當技能員工，兩者差別不小。」

這項研究同時發現，就業市場出現某些不一致的狀況。舉例來說，企業雖然精簡人力，但大約三分之二受訪主管表示，過去這段時間為員工調薪，或者增加心理健康福利等。將近70%企業表示，如今允許更多員工永久在家遠距上班。

根據媒體報導，聯準會連續升息之後，美國經濟某些領域逐漸趨緩，例如房地產市場，但就業數據連續好幾個月依然蒸蒸日上。

今年7月的就業成長便超過原先預期，增加高達52萬8000個職缺，失業率也降至3.5%的新低。然而，某些跡象顯示，就業市場也開始冷卻，包括谷歌、沃爾瑪、蘋果公司、臉書母公司Meta以及微軟在內等知名企業，過去幾周都宣布凍結人事或者裁員。

就業 聯準會 升息

上一則

全美房租平均漲40% 僅這州下跌了19%

下一則

堪州墮胎權公投 宣傳費花了2200萬 史蒂芬史匹柏也捐款

延伸閱讀

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員
世界晚報／太猖狂！ 快閃族街頭飆車 哄搶7-11便利店

世界晚報／太猖狂！ 快閃族街頭飆車 哄搶7-11便利店
開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業

開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業
iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
北戴河會議結束後，中共總書記習近平即前往「遼瀋戰役紀念館」參觀。（取自新華社微博）

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

2022-08-18 11:34
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了