WHO：全球上周病例降24% 西太平洋、東南亞病歿仍上升

世衛說，新冠疫情方興未艾，上周全球有540萬新病例。圖為倫敦希斯洛機場候機大廳，大部分旅客都未戴口罩。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)18日發布全球新冠疫情最新報告指出，全球上周的病例個案大降24%，死亡人數也下降了6%，然而亞洲部分地區的病例及死亡數字仍處高位。

報告指出，全球上周共報告540萬例新確診病例，較前一周下降了24%；此外，除了亞洲部分地區外，各地的感染率都呈下降趨勢，其中非洲及歐洲下降近40%，中東減少了三分一，但西太平洋及東南亞的死亡人數分別上升31%及12%，其餘地區的疫情也呈減少或保持穩定。

世衛 總幹事譚德塞在報告發表前一天的記者會上說，過去一個月死亡人數激增35%，過去一周也有1.5萬人死亡；他說，在目前已擁有預防感染及挽救生命等工具的情況下，每星期仍有1.5萬人失去生命，是完全不可接受的。

他呼籲仍沒有接種疫苗 的人趕快接種；如須接種補強針的，也快往接種。

與此同時，世衛的疫苗諮詢小組18日首次建議最容易感染的人，包括長者、有潛在健康問題者以及衛生工作者，要接種第二針補強針。在此之前，多個國家及地區的衛生機構已作了同樣建議。

專家組還表示，已經評估了輝瑞(Pfizer-BioNTech)及莫德納 (Moderna) 疫苗為年輕人提供的數據，其中兒童及青少年列為最後接種群體，因為他們感染後患重病的可能性要小得多。

專家組成員洪巴赫(Joachim Hombach)表示，專家組目前仍未決定是否建議普通人群廣泛接種補強劑或接種專門針對Omicron變體的新疫苗。專家組主席克拉維奧托博士(Alejandro Cravioto)說，除非證明這種疫苗可以阻止傳播，否則廣泛使用只是浪費疫苗及浪費時間。

不過英國本星期初宣布，下個月開始向50歲以上的人提供專門針對Omicron的莫德納疫苗。