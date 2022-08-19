玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

塔夫茨大學(Tufts University)的一份「健康飲食評級指南」顛覆了許多人對「健康食物」的理解，許多被社會大眾先入為主認為「健康」的飲食，健康程度都不超過50分；換句話說，吃Fritos玉米薯片(corn chips)或花生冰淇淋，其實比雜糧貝果(multigrain bagel)更健康。

塔夫茨大學營養學院表示，發布「健康飲食指南」的目的在幫助消費者、食品公司、餐廳和製造商選擇並開發更有健康價值的食品，該學院本於食品的營養素、成分加工特性及添加物等多元指標，為食物進行1至100分的評價，分數愈高則愈健康。

出乎意料的是，許多普遍認為不健康的食物，在這份去年發表，今年才在網路上被廣受關注，並為市面上常見各種食物評分的評級量表中獲得不錯的分數，例如Fritos玉米薯片55分、淡鹽玉米薯片69分、巧克力杏仁糖78分，但普遍認為健康的食物得分卻低於50，如低熱量黑麥麵包(reduced-calorie rye bread)34分、家樂氏玉米片(Kellogg's Corn Flakes)19分、葡萄乾雜糧貝果更只有19分；報告就指出，從巧克力冰淇淋上獲取的堅果營養，絕對比雜糧貝果多得多。

至於獲得100分的食物，不出意外當然就是蔬果類，特別是低鈉番茄汁、芹菜汁、黑莓和葡萄柚四種蔬果的營養價值最高。

研究主筆人、塔夫茨大學營養學院院長墨扎法林(Dariush Mozaffarian)說：「這項研究的目的是幫助消費者和食品製造商了解能夠選擇什麼樣的食物，並在各類餐館中做出最健康的選擇；最簡單的做法，就是『選擇蔬果、遠離蘇打』。」