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對抗A.4和BA.5 白宮：新補強針幾周內開放12歲以上接種

編譯陳韻涵／綜合18日電
白宮說，針對Omicron和變異株的新疫苗，再過幾周就可以接種。圖為紐約市一個疫苗接種站。(歐新社)
白宮說，針對Omicron和變異株的新疫苗，再過幾周就可以接種。圖為紐約市一個疫苗接種站。(歐新社)

白宮新冠肺炎防疫官員加哈(Ashish Jha)表示，最新一波針對Omicron和新冠病毒變種株的補強針「將在幾周內」讓12歲以上的青少年及成人接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，新的補強針強化對抗Omicron及其亞種BA.4和BA.5病毒株的效能，BA.5目前占全美新增確診病例的近90%。

加哈17日表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將決定人們接種新補強針對抗病毒的成效，而他預期新疫苗將有效避免染疫重症。

目前可接種第二劑補強針的對象包括，50歲以上長者及免疫力低下者，前述對象可在接種第一劑補強針四個月後，接種第二劑補強針。

至於非優先接種對象的廣大群眾是否要盡速接種第二季補強針，這在對疫苗看法因人而異的國家，逐漸變成複雜的問題；目前已有許多人接種疫苗但未打補強針，而有些人可能已感染痊癒而不自知。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家夏夫納(William Schaffner)表示，國民整體免疫程度與一年前差很多。

另一項迷思是，若人們在初秋接種補強針，其免疫力是否足以保護注射對象度過疫情可能復熾的冬季？研究顯示，既有疫苗的免疫力在注射數月後便消失。

北卡羅來納州Atrium Health維克森林浸信會(Wake Forest Baptist)病毒學者與疫苗專家凱瑟琳·波林(Katherine Poehling)說：「沒有明確答案。」她形容，打疫苗的時機如買股票一樣難料。

延後接種補強針有其風險，全美確診病例仍高；CDC數據顯示，每日平均新增逾9萬8000例確診。

專家建議，預約疫苗接種的時機可能是評估個人風險，如年齡、宿疾、社區傳播情況，以及上次打疫苗的時間等。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)精準疫苗計畫(Precision Vaccines Program)主任利維(Ofer Levy)表示，「住在病毒傳染力強的社區居民有高風險染疫機率，盡快注射補強針比較好。」

疫苗 免疫力 聯邦疾病防治中心

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