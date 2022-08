輕症或無症… Omicron感染者56%不知染疫 加速病毒傳播

研究指出,超過一半的新冠變種病毒感染者不知自己染疫,圖為已克服病毒的拜登總統取下口罩咳嗽。(路透)

研究發現,56%感染Omicron 變種病毒的人不知道自己染疫,這表示打過疫苗 的人被Omicron感染只會變成輕症,甚至毫無症狀,但也有壞處─在無意間傳染別人。

美國醫學期刊公開網站(JAMA Network Open)17日刊載的一篇研究報告,作者西達賽奈史密特心臟研究中心健康老化研究部(Institute for Research on Healthy Aging at the Cedars-Sinai Smidt Heart Institute)主任蘇珊‧鄭(Susan Cheng)等研究人員分析了該中心210名員工及病患兩份血液樣本,分別於Omicron變種病毒株流行前後採得,檢測 抗體含量後,提出上述結論。

研究對象大多數打過疫苗,研究人員得以測量疫苗促成的抗體含量,以及感染病毒後產生的抗體數量。研究開始進行時,志願接受研究的人要接受安全含量的抗體注射,以便確定近期內未曾染疫。如果之後抗體數量上升,可視為受到感染。樣本人員另須回答問卷,描述症狀及聚合酶鏈反應(PCR )檢測結果。

鄭和洛杉磯加州大學及艾伯特測驗中心(Abbott Laboratories)研究人員共同分析發現,56%檢測陽性反應的人,不知道自己已經染疫,包括出現類似感冒或過敏等輕度症狀的人,和毫無症狀的人。

此一結論,支持全球各地研究的發現:25%到40%檢測陽性者「無症狀」或「非症狀」,這對力圖控制病疫擴散的公衛機構,是一大挑戰。

鄭說,這項研究給大家最重要的訊息就是,若想快點結束疫情,大家一定要有「感染」意識,沒這個意識,不知道自己是否染疫,表示這種人帶著病毒四處走動,無意中把病毒傳給家人、鄰居、同事、同學或一起在超市購物的人。

資料顯示,2022年初家庭必備的快篩劑普及後,民眾的染疫意識逐漸提高。1月和2月,75%民眾知道自己已經染疫,但到了5月,這比率降到56%。

染疫者一半不知也無感,顯示頻繁快篩之必要。即使身體沒有不舒服的感覺,經常在家檢測也不過分,因為搭乘交通工具、上班上學、群眾密集處如比賽場地和音樂會場,都是病毒傳播與擴散的場合。