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7月非新屋銷售比去年暴跌20% 學者：房市衰退 房價未退

編譯洪毅／綜合18日電
受到房貸利率提高及通膨影響，美國房屋銷售比一年前暴跌20%。（Getty Images)
受到房貸利率提高及通膨影響，美國房屋銷售比一年前暴跌20%。（Getty Images)

美國房地產市場熱度大減，但是買房難度依然甚高；全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)18日發布數據顯示，7月非新屋銷售量較去年同期大減20.2%，可謂進入衰退狀態，但房價中位數仍在40萬元以上的高位，逼近史上新高。

NAR的數據顯示，7月成屋年銷售率經調整後為481萬套，除2020年4月、5月的新冠疫情衝擊外，是2015年11月以來的最低，較去年同期減少20.2%；與6月相比則下降5.9%，為連續第六個月下降，上次出現此一狀況在2013年8月到2014年1月。

2020年疫情的恐慌緩解後，房市出現15年來最熱絡的情景，不過NAR的7月數據似乎標誌著房市熱度的反轉；造成此狀況的主因，包括大幅上升的房貸利率，市場供給短缺讓交易量減少，以及高房價讓買家對購屋開始縮手。

今年以來，房市最廣為使用的房貸方案「30年期固定利率房屋抵押貸款」(30-year fixed mortgage)自2011年以來首次站上5%；而為了購屋，目前民眾普遍得將25%的收入用於支付房貸，高於疫情前的15%。

但是房價目前仍未有顯著下降；7月全國房屋銷售中位數為40萬3800元，較去年同期高10.8%，處在歷史高位附近；造成此狀況的原因在於通貨膨脹及供給短缺，讓市場依然處於供不應求的狀態，40%的房屋仍以原價售出而未打折扣。

NAR首席經濟學者Lawrence Yun表示，房屋銷售率及新建案的衰退，表明房市正在「步入衰退」，但「房價沒有衰退」；當前房市依然對屋主有利，買家則處不利位置。

其他機構發布的數據顯示，本月國內建商的信心指數已連續八個月下降，7月新屋建案則較去年同期衰退9.6%。

房市冷卻正在影響經濟數據：商務部的數據顯示，今年第二季非公部門的住宅支出較去年同期衰退14%，這是造成該季度經濟衰退0.9%的原因之一。

但另一方面，當前購屋的痛苦程度為1989年以來之最，通膨更是40多年來新高；Lawrence Yun就說，房價預期會在今年底以後開始下降，這對穩定房市及緩解通膨而言是好消息。

房價 疫情 房地產

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